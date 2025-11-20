Ayuntamiento de Tlaxcala encabeza capacitación regional en prevención de riesgos por gas natural

El gobierno municipal de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, mediante la Coordinación de Protección Civil y en colaboración con la empresa Engie, llevó a cabo la capacitación “Prevención de Riesgos”, dirigida a fortalecer la cultura de la seguridad en torno al uso y manejo del gas natural.

- Anuncio -

La Coordinación de Protección Civil Municipal de Tlaxcala, encabezada por Iván Cano Linares, fue la instancia que gestionó y convocó esta importante instrucción, convirtiendo al ayuntamiento de Tlaxcala en el punto de reunión y articulación regional para que diversas áreas de Protección Civil de municipios aledaños que cuentan con ductos de gas natural se sumaran y formaran parte de esta jornada formativa.

Los municipios participantes fueron Santa Isabel Xiloxoxtla, Natívitas, Contla de Juan Cuamatzi, Apetatitlán, Tetlatlahuca, Totolac, Tepeyanco y Calpulalpan.

Los asistentes recibieron información esencial sobre medidas de seguridad, identificación de riesgos, actuación ante posibles fugas y rutas de evacuación en caso de emergencia.

- Advertisement -

Esta preparación tuvo como propósito reforzar los conocimientos técnicos del personal de Protección Civil para garantizar respuestas oportunas y seguras ante cualquier situación relacionada con el gas natural, además de promover la prevención como eje fundamental en el cuidado de la población.

Con acciones como esta, la administración 2024–2027 refuerza la formación continua de su personal, siempre en beneficio de todas y de todos.