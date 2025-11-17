Domingo, noviembre 16, 2025
Ayuntamiento de Tlaxcala embellece la Plaza Juárez con jornada de poda

La Redacción

El gobierno municipal de Tlaxcala, que encabeza Alfonso Sánchez García, continúa con las acciones de mantenimiento urbano para garantizar espacios públicos seguros y funcionales, por lo que la Dirección de Servicios Públicos llevó a cabo una jornada de poda en la emblemática Plaza Juárez.

Esta intervención tuvo como objetivo principal reducir riesgos por caída de ramas, protegiendo tanto a las familias que transitan diariamente por la zona, como a la infraestructura del lugar.

Con estas acciones, se contribuye también a mejorar la imagen urbana, otorgando un aspecto más limpio, ordenado y armonioso a la capital.

Por instrucciones directas del alcalde Alfonso Sánchez García, el personal de la brigada de Servicios Públicos continúa recorriendo el municipio para realizar actividades integrales de mantenimiento, enfocadas en fortalecer la movilidad y el buen estado de las vialidades.

