Ayuntamiento de Tlaxcala e ITE suman esfuerzos para erradicar la violencia política contra las mujeres

A fin de garantizar que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos políticos, el ayuntamiento de Tlaxcala, que encabeza Alfonso Sánchez García, a través del Instituto Municipal de la Mujer, en coordinación con el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), llevó a cabo una capacitación en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

La actividad, realizada en la Sala de Cabildo II y enmarcada en la conmemoración del Día Naranja celebrado el día 25 de cada mes, estuvo dirigida a presidentas de comunidad, delegadas, regidoras, directoras y personal de la administración municipal.

La sesión fue impartida por la consejera electoral Yedith Martínez Pinillo, quien explicó cómo identificar, prevenir y denunciar conductas que atenten contra la participación política de las mujeres.

Durante su intervención, la síndica municipal, Ivonne Hernández Blancas, en representación del alcalde, entregó un reconocimiento a la ponente y subrayó la importancia de fortalecer la conciencia colectiva sobre la violencia política de género.

Asimismo, la titular del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), Lizbeth Briones Sánchez, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para consolidar una administración con perspectiva de género, que promueva el respeto a los derechos humanos, la equidad y la erradicación de toda forma de violencia.

El ITE, por su parte, entregó un reconocimiento al Ayuntamiento de Tlaxcala por impulsar esta iniciativa y abrir espacios que visibilizan y atienden una problemática que limita la participación de las mujeres en la vida pública.

Con estas acciones, el gobierno mMunicipal de la capital suma esfuerzos para erradicar la violencia y proteger a quienes dedican su labor al servicio de la ciudadanía.