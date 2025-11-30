Ayuntamiento de Tlaxcala destaca liderazgo de mujeres con Expo–Feria de Economía y Emprendimiento en los 16 días de activismo

En seguimiento a los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres, el ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, reafirmó este sábado su respaldo al fortalecimiento del talento y la autonomía económica de las tlaxcaltecas mediante la realización de la Expo–Feria de Economía y Emprendimiento en la Plaza Juárez, en el centro de la ciudad.

El evento, organizado por el Instituto Municipal de la Mujer, bajo la dirección de Lizbeth Briones Sánchez, se llevó a cabo en colaboración con los colectivos Pacto Global de Mujeres Líderes y el Grupo Interdisciplinario para la Formación y el Apoyo Comunitario.

La jornada reunió a mujeres emprendedoras que ofrecieron una amplia gama de productos, como dulces y mermeladas artesanales, blusas bordadas, collares, moños, artículos para el cuidado del cabello y de la piel, bolsas ecológicas, conservas de alimentos y productos para mascotas.

También, participaron mujeres que completaron este año los cursos de empoderamiento económico impartidos por el Instituto Municipal de la Mujer, como Huertos Familiares, Industrialización y Elaboración de Piñatas, quienes exhibieron lo aprendido y ofrecieron sus productos al público, demostrando cómo la capacitación abre puertas y genera independencia económica.

En la inauguración, Briones Sánchez deseó éxito a las expositoras y enfatizó la importancia de crear espacios donde las mujeres puedan desarrollarse, emprender y avanzar hacia una vida libre de violencia.

Las actividades correspondientes a los 16 días de activismo continuarán este 30 de noviembre, con una activación física a las 9 horas en la Plaza de la Constitución, a fin de promover bienestar y participación colectiva.