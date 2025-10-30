Ayuntamiento de Tlaxcala dedica su ofrenda monumental al maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin

Con un profundo sentido de respeto y orgullo, el Ayuntamiento de Tlaxcala inauguró este miércoles una ofrenda monumental en honor al maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin, en la Galería Municipal que lleva su nombre, como un tributo al arte y a la huella imborrable que dejó en la historia cultural del estado.
En representación del alcalde Alfonso Sánchez García, la síndica municipal Ivonne Hernández Blancas encabezó la ceremonia y resaltó la importancia de rendir homenaje a uno de los tlaxcaltecas más reconocidos en el estado y el país.
También expresó que la ofrenda integra los elementos más tradicionales del Día de Muertos: fotografía, veladoras, flores de cempasúchil, pan de muerto, sal e incienso, símbolos que invitan al recuerdo y a la conexión con la memoria colectiva.
El acto contó con la presencia de Yoloxóchitl Sarmiento Xochitiotzin, representante de la Fundación Desiderio Hernández Xochitiotzin, y de Yopiltzin Hernández Xochitiotzin, hijo del muralista, quienes agradecieron al Ayuntamiento este gesto que mantiene vivo el legado del creador de los murales del Palacio de Gobierno.
Durante la ceremonia, se reconoció también la participación de las áreas municipales que colaboraron en el diseño y montaje de la ofrenda, cuya dedicación permitió convertir el espacio en un lugar de encuentro entre el arte, la tradición y la memoria.
La ofrenda permanecerá abierta al público en un horario de 9:00 a 15:00 horas, durante las festividades de Día de Muertos, como un homenaje a quien pintó con pasión el alma de Tlaxcala.