Ayuntamiento de Tlaxcala convoca a la ciudadanía a participar en el Coro Monumental “Cantando en Navidad”

El ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, a través de la Dirección de Cultura, lanzó la convocatoria para formar parte del Coro Monumental “Cantando en Navidad”, una iniciativa que busca celebrar las tradiciones decembrinas mediante el arte y la música.

Con el propósito de hacer comunidad a través del canto coral, la convocatoria está dirigida tanto a agrupaciones con experiencia como a personas del público en general que deseen vivir la experiencia de cantar en un gran coro. Podrán participar personas a partir de los 7 años de edad, con autorización de sus padres o tutores.

El objetivo es reconocer y proyectar el talento coral existente en el municipio y en el estado de Tlaxcala, integrando diferentes voces y estilos en un solo ensamble que interpretará un repertorio navideño durante conciertos en espacios emblemáticos de la capital.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de noviembre en la Casa de Cultura “José Miguel Guridi y Alcocer”, sede oficial de los ensayos, que se llevarán a cabo los lunes y miércoles de 5:00 a 7:00 p.m.

Los coros participantes deberán enviar su lista de integrantes, una breve reseña de su trayectoria y los datos de su director; mientras que quienes no pertenezcan a un coro formal podrán registrarse de manera individual.

Al concluir la temporada de conciertos, cada integrante recibirá un reconocimiento por su participación del gobierno municipal, por su interés para promover la cultura, la convivencia y la identidad a través del arte.