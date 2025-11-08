Viernes, noviembre 7, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Ayuntamiento de Tlaxcala convoca a la ciudadanía a participar en el Coro Monumental “Cantando en Navidad”

La Redacción

El ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, a través de la Dirección de Cultura, lanzó la convocatoria para formar parte del Coro Monumental “Cantando en Navidad”, una iniciativa que busca celebrar las tradiciones decembrinas mediante el arte y la música.

- Anuncio -

Con el propósito de hacer comunidad a través del canto coral, la convocatoria está dirigida tanto a agrupaciones con experiencia como a personas del público en general que deseen vivir la experiencia de cantar en un gran coro. Podrán participar personas a partir de los 7 años de edad, con autorización de sus padres o tutores.

El objetivo es reconocer y proyectar el talento coral existente en el municipio y en el estado de Tlaxcala, integrando diferentes voces y estilos en un solo ensamble que interpretará un repertorio navideño durante conciertos en espacios emblemáticos de la capital.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de noviembre en la Casa de Cultura “José Miguel Guridi y Alcocer”, sede oficial de los ensayos, que se llevarán a cabo los lunes y miércoles de 5:00 a 7:00 p.m.

- Advertisement -

Los coros participantes deberán enviar su lista de integrantes, una breve reseña de su trayectoria y los datos de su director; mientras que quienes no pertenezcan a un coro formal podrán registrarse de manera individual.

Al concluir la temporada de conciertos, cada integrante recibirá un reconocimiento por su participación del gobierno municipal, por su interés para promover la cultura, la convivencia y la identidad a través del arte.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Revientan Jhovanni Oliver elección en el Sindicato Burocratas; bloquea y cierra puerta a cientos de votantes

Yadira Llaven Anzures -
Ante la llegada masiva de trabajadores para emitir su voto en la elección del Comité Electoral del Sindicato de Burócratas, el secretario general Jhovani...

Pozo de la colonia Manantiales desata protesta contra OOSAPAT y el ayuntamiento de Tehuacán

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Vecinos de San Lorenzo Teotipilco se manifiestan en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, donde permiten el paso libre a automovilistas en protesta porque el ayuntamiento...

No se logran acuerdos en primer diálogo entre estudiantes paristas del ITT y autoridades educativas federales

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Sin acuerdos terminó la primera reunión realizada este día entre representantes del área jurídica del Tecnológico Nacional de México (TecNM) y alumnos en...

Más noticias

Grecia Quiroz pide al gobierno federal voltear a ver a Uruapan y frenar violencia en la región

La Jornada -
Uruapan, Mich. Ante miles de uruapenses que se manifestaron para exigir justicia y reclamar las omisiones gubernamentales en el asesinato del alcalde, Carlos Manzo,...

Falsos, argumentos de Lima contra la Presidenta: SRE

La Jornada -
México. Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 9 El gobierno de México subrayó que son “falsas” las motivaciones que llevaron al Congreso de Perú...

Multitudinaria marcha en Uruapan en exigencia de justicia por el asesinato de Carlos Manzo

La Jornada -
Uruapan, Mich. Miles de uruapenses salieron esta mañana para exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo. Ha transcurrido casi una semana y...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025