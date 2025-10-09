Miércoles, octubre 8, 2025
Ayuntamiento de Tlaxcala continúa rehabilitación de vialidades

La Redacción

La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tlaxcala continúa recorriendo distintos puntos del municipio como parte de su programa permanente de bacheo, con el objetivo de mejorar la movilidad y garantizar calles más seguras para peatones y automovilistas.

En esta ocasión, se realizaron trabajos en la calle Ferrocarril Mexicano, en la localidad de Santa María Ixtulco, donde cuadrillas atendieron puntos afectados por el deterioro del pavimento.

Estas acciones responden al compromiso del Gobierno Municipal del presidente municipal Alfonso Sánchez García de mantener en buenas condiciones la infraestructura vial y atender de forma directa las necesidades que expresa la ciudadanía, priorizando el bienestar de las familias y una ciudad más transitable para todos.

