Ayuntamiento de Tlaxcala continúa con los 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres con el taller “Redes Sociales Seguras”

En el marco de los 16 Días de Activismo en contra de la Violencia hacia las Mujeres, este miércoles se llevó a cabo en el Museo Regional un curso impartido por el colectivo Cyber.Pink, encabezado por la ponente Diana Morales Tapia, que tuvo como objetivo fomentar el uso responsable de las plataformas digitales y ofrecer herramientas de protección ante la violencia en línea.

- Anuncio -

Sobre el tema, la Directora del Instituto Municipal de la Mujer, Lizbeth Briones Sánchez, destacó el trabajo que realiza el colectivo en materia de acompañamiento y apoyo a mujeres que enfrentan situaciones de violencia digital, así como orientación sobre medidas de seguridad para un uso más protegido de internet y redes sociales.

Cabe destacar que, durante la charla, Diana Morales Tapia subrayó que Cyber.Pink impulsa este tipo de actividades dirigidas a estudiantes, madres de familia y público en general, con temas relacionados con la prevención de riesgos digitales.

Los días de activismo continuarán este jueves 27 de noviembre con el taller “Utilidad de la Perspectiva de Género en la Educación”, impartido por la Colectiva 50+1 en el Museo Regional, de 10:00 a 13:00 horas.