Ayuntamiento de Tlaxcala celebra legado franciscano con ciclo de conferencias

El legado histórico del Conjunto Conventual de San Francisco volvió a cobrar vida durante un ciclo de conferencias organizado por el ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, como parte de la conmemoración por el cuarto aniversario de su inscripción como Patrimonio Mundial Cultural de la Humanidad por la Unesco.

La jornada, realizada en la Galería Municipal, se desarrolló como un espacio de reflexión y diálogo en torno a uno de los tesoros arquitectónicos más importantes del estado.

La Dirección de Cultura fue la encargada de coordinar esta segunda sesión del ciclo, en la que el pasado se proyectó hacia el futuro a través del conocimiento y la defensa del patrimonio.

Moderado por Vladimir Mompeller Prado, director de Cultura municipal, y el cronista Orlando Cuatepotzo, el evento reunió a expertos que aportaron distintas miradas sobre la riqueza y complejidad de este conjunto del siglo XVI.

Destacó la participación del historiador Jaime Sánchez Sánchez, quien ofreció la conferencia “Historia. Significado de la extensión para la declaratoria de la Unesco de los Monasterios del Siglo XIX para la historia de Tlaxcala al incluir al conjunto conventual de Nuestra Señora de la Asunción”, donde subrayó el papel del Conjunto Conventual como símbolo de identidad y proyección internacional para Tlaxcala.

Enseguida, el maestro Gelvin Xochitemo, arquitecto del Centro INAH Tlaxcala, disertó sobre “Logros y retos en la conservación de un conjunto arquitectónico del siglo XVI y su zona de amortiguamiento en la ciudad de Tlaxcala”, y abordó los desafíos que implica conservar este tipo de espacios frente al crecimiento urbano y el paso del tiempo.

Ambas ponencias coincidieron en un mensaje, que es la importancia de la preservación del patrimonio a través de la conservación de edificios y de mantener viva la memoria colectiva que les da sentido.