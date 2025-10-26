Ayuntamiento de Tlaxcala capacita a funcionarios en derechos humanos y cultura de paz

Para fortalecer un ambiente laboral basado en la equidad, la igualdad y el respeto, el ayuntamiento de Tlaxcala, que encabeza el alcalde Alfonso Sánchez García, llevó a cabo la capacitación “Derechos Humanos y Cultura de Paz en el Ámbito Laboral”, dirigida a servidores públicos del municipio.

A través de la sexta regidora Lizbeth Carcaño Torres, a cargo de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género, se llevó a cabo esta jornada formativa en la Sala de Cabildo II del ayuntamiento, y estuvo a cargo de Juan Daniel Candaneda Moreno y Armando Ramírez Tlapale, especialistas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, quienes compartieron herramientas para promover un entorno institucional libre de violencia y discriminación.

Durante la capacitación, se abordaron temas fundamentales como el acoso laboral, los estereotipos y roles de género, así como las diferencias entre acoso y hostigamiento, con el propósito de sensibilizar al personal sobre la importancia de reconocer, prevenir y erradicar conductas que vulneren la dignidad de las personas en su entorno de trabajo.

El objetivo principal de esta iniciativa fue fomentar un clima de respeto e inclusión, promover la cultura de paz como base de la convivencia diaria y fortalecer la cohesión entre quienes forman parte de la administración pública municipal.

Con este tipo de acciones, el gobierno municipal de Tlaxcala avanza en la defensa de los derechos humanos y busca garantizar que cada servidor público desempeñe sus funciones en un ambiente de igualdad y respeto.