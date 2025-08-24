Domingo, agosto 24, 2025
Ayuntamiento de Tlaxcala auxilió zonas afectadas por tormenta; prevé lluvias nuevamente

La Redacción

Tras los estragos que provocó la fuerte tormenta del sábado pasado, el ayuntamiento de Tlaxcala mantuvo un trabajo ininterrumpido de atención y contención, con el despliegue de brigadas que desde anoche y durante todo este domingo se han dedicado a restablecer la movilidad, seguridad y servicios básicos en las zonas más afectadas de la capital.

El presidente municipal, Alfonso Sánchez García supervisó a las áreas operativas para mantener la guardia activa el tiempo que sea necesario, en coordinación con Protección Civil y la Dirección de Seguridad Pública, así como ante las instancias estatales y federales.

De esta manera, personal de Obras, de Servicios Públicos y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPAM), que integran las brigadas, equipadas con camiones Vactor, trascabos, compactadores y volteo gestionados ante el gobierno del estado, realizaron maniobras de limpieza, retiro de árboles caídos, desazolve de drenajes, rehabilitación de coladeras y auxilio a viviendas afectadas.

En las últimas horas, las brigadas municipales trabajaron en zonas como el Centro Histórico, Puente Rojo, calles Porfirio Díaz, 20 de Noviembre e Independencia, además de comunidades como Tizatlán, Acuitlapilco y Atlahapa, donde se presentaron inundaciones, desprendimiento de adoquines, daños en drenajes y hasta un socavón en Tepehitec. En Acuitlapilco, por ejemplo, se brindó apoyo a una familia para salir de su vivienda y se atendió la caída de ramas frente a la iglesia.

El alcalde Alfonso Sánchez García ha mantenido una supervisión constante de los trabajos y anunció que las labores continuarán hasta que se restablezcan por completo las condiciones de movilidad y seguridad para conductores y peatones.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse en alerta ante el pronóstico de más lluvias y tomar medidas preventivas, como no arrojar basura a la vía pública, ya que los residuos sólidos son uno de los principales problemas, pues bloquean los drenajes y generan inundaciones.

Planteó también permanecer en casa, si es necesario salir no cruzar por zonas inundadas y conducir a baja velocidad. También recomendó reforzar techos semifijos, evitar cruzar zonas inundadas y proteger a niños y adultos mayores, así como a las mascotas.

