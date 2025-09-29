Ayuntamiento de Tlaxcala atiende a vecinos de Ocotlán

Para escuchar y atender a los habitantes de la comunidad de Ocotlán, y privilegiar siempre el respeto, la civilidad y los canales institucionales como vías para la solución de cualquier asunto, el secretario del Ayuntamiento, Víctor Hugo Gutiérrez Morales, y el titular del área de Gobierno Abierto, Giovanni Sánchez Castillo, atendieron este lunes a un grupo de vecinos encabezados por el ciudadano Víctor Garrido Lechuga.

En la Sala de Cabildo II, el secretario del Ayuntamiento planteó establecer una comisión de diálogo permanente, a fin de escuchar los planteamientos y avanzar de manera más ágil en su atención.

Durante la reunión, Gutiérrez Morales reiteró la voluntad del gobierno capitalino por dar respuesta a las necesidades de la población sin generar afectaciones a terceros ni alterar el orden público.

Además, subrayó que el diálogo es la herramienta más eficaz para alcanzar acuerdos en beneficio de la comunidad y destacó que el gobierno municipal se ha caracterizado por escuchar y construir soluciones conjuntas.

Aunque al momento no se ha concretado un acuerdo definitivo, la administración capitalina informó que las puertas del diálogo permanecen abiertas y que se continuará trabajando para garantizar que cada planteamiento ciudadano se resuelva de manera institucional, pacífica y transparente