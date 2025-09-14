Domingo, septiembre 14, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Ayuntamiento de Tlaxcala activa brigadas para proteger a la ciudadanía tras fuerte lluvia

La Redacción

Ante la intensa lluvia registrada la tarde del sábado en la capital, el Ayuntamiento de Tlaxcala desplegó a miembros de la Brigada de Atención y Contención en los puntos que más lo necesitaron, quienes acordonaron las calles con mayor acumulación de agua y realizaron labores de limpieza en rejillas y coladeras, con el objetivo de garantizar el desahogo adecuado, a fin de proteger a las familias.

El presidente municipal, Alfonso Sánchez García, instruyó que esta acción se llevara a cabo bajo la coordinación de Protección Civil Municipal. Además, en estas labores también participaron elementos de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, con lo que se reforzó la atención y el apoyo a la ciudadanía durante el evento.

Gracias a esta intervención oportuna, se brindó atención en las zonas que más lo requerían y así se evitó riesgos mayores, además se dio una respuesta eficaz a los llamados de los vecinos.

La Brigada de Atención y Contención del Ayuntamiento de Tlaxcala se mantiene en alerta permanente, a fin de reaccionar de inmediato en caso de que las familias de la capital así lo requieran.

