Ayuntamiento de la capital subsidia cursos de capacitación para fortalecer la autonomía económica de mujeres

Como parte de las acciones encaminadas al empoderamiento económico, el emprendimiento y el autoempleo, el ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, a través del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), subsidia capacitación para las mujeres, en especial para las que se encuentren en situación vulnerable o que han sido víctimas de violencia, con cursos que promueven el desarrollo de sus habilidades productivas.

- Anuncio -

Actualmente se imparten dos capacitaciones sin costo: elaboración de piñatas y catrinas de papel maché. El primero está a cargo de Elizabeth Tecotzahuatzi Méndez, del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax), y ofrece a las participantes técnicas de corte, diseño y colocación de papel sobre estructuras de cartón para crear modelos originales.

Por su parte, el curso de catrinas de papel maché brinda una oportunidad de aprendizaje y expresión creativa, con el objetivo de contribuir a la independencia económica y bienestar de las mujeres.

Durante una visita a ambas capacitaciones, la directora del IMM, Lizbeth Briones Sánchez reiteró el respaldo del presidente municipal, Alfonso Sánchez García, a este tipo de actividades y puso a disposición de las participantes las instalaciones y el mobiliario del instituto para garantizar un espacio digno y funcional para el desarrollo de sus clases.

- Advertisement -

A través de estas iniciativas, el gobierno municipal de Tlaxcala fortalece la generación de oportunidades reales para las mujeres, al fomentar su autonomía y fortalecer su desarrollo económico y personal.