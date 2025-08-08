Ayuntamiento capitalino impulsa la igualdad de género a través del lenguaje sin estereotipos

En una acción firme y comprometida con la equidad de género, el Ayuntamiento de Tlaxcala, encabezado por el presidente municipal Alfonso Sánchez García, a través de personal del área de psicología del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), acudió a las instalaciones de la Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE Tizatlán para impartir una plática informativa sobre lenguaje igualitario dirigida a los derechohabientes.

Durante esta intervención, se abordaron los conceptos básicos sobre el lenguaje no sexista, con el propósito de promover una comunicación respetuosa y consciente que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.

Como parte de esta jornada, también se compartieron recomendaciones para entablar una comunicación libre de estereotipos, y de compañerismos respetuoso, a fin de transformar el lenguaje cotidiano en una herramienta que impulse la equidad en todos los ámbitos de la vida social.

Asimismo, se dieron a conocer los servicios gratuitos que ofrece el Instituto Municipal de la Mujer, a través de las áreas de trabajo social, jurídica, de psicología y nutrición, que se encuentran a disposición de toda la ciudadanía que lo requiera.

Con estas acciones, el Gobierno de Alfonso Sánchez García continúa con un trabajo permanente para generar condiciones de equidad entre la sociedad capitalina.