Ayuntamiento capitalino acerca la plática “La importancia del agua y los árboles” a niñez de Acuitlapilco

Con el objetivo de fortalecer la educación ambiental desde la infancia, el gobierno municipal de Tlaxcala que preside Alfonso Sánchez García, a través de la Unidad de Protección al Medio Ambiente y en coordinación con el área de Educación, impartió una plática sobre el cuidado del entorno natural en la primaria “Luis G. Salamanca”, ubicada en la comunidad de Acuitlapilco.

- Anuncio -

La sesión, dirigida a niñas y niños de quinto grado, abordó el tema “La importancia del agua y los árboles”, con la participación de 55 alumnos, y cuyo propósito central fue fomentar en las y los estudiantes la responsabilidad individual y colectiva de proteger recursos vitales que son pilares fundamentales para el equilibrio ambiental.

A lo largo de la plática, las y los estudiantes se mostraron entusiastas, compartiendo ideas y reflexiones sobre acciones significativas para contribuir al cuidado del entorno natural, por lo que esta participación activa evidencia la relevancia de llevar estos mensajes a los espacios educativos, donde se forman los hábitos y valores que acompañarán a las nuevas generaciones.

Actividades como esta, forman parte de los esfuerzos continuos que impulsa el ayuntamiento de la capital, comprometido con la protección del medio ambiente, la creación de conciencia y la preservación responsable de los recursos naturales.