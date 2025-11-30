Sábado, noviembre 29, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Ayuntamiento capitalino acerca la plática “La importancia del agua y los árboles” a niñez de Acuitlapilco

La Redacción

Con el objetivo de fortalecer la educación ambiental desde la infancia, el gobierno municipal de Tlaxcala que preside Alfonso Sánchez García, a través de la Unidad de Protección al Medio Ambiente y en coordinación con el área de Educación, impartió una plática sobre el cuidado del entorno natural en la primaria “Luis G. Salamanca”, ubicada en la comunidad de Acuitlapilco.

- Anuncio -

La sesión, dirigida a niñas y niños de quinto grado, abordó el tema “La importancia del agua y los árboles”, con la participación de 55 alumnos, y cuyo propósito central fue fomentar en las y los estudiantes la responsabilidad individual y colectiva de proteger recursos vitales que son pilares fundamentales para el equilibrio ambiental.

A lo largo de la plática, las y los estudiantes se mostraron entusiastas, compartiendo ideas y reflexiones sobre acciones significativas para contribuir al cuidado del entorno natural, por lo que esta participación activa evidencia la relevancia de llevar estos mensajes a los espacios educativos, donde se forman los hábitos y valores que acompañarán a las nuevas generaciones.

Actividades como esta, forman parte de los esfuerzos continuos que impulsa el ayuntamiento de la capital, comprometido con la protección del medio ambiente, la creación de conciencia y la preservación responsable de los recursos naturales.

Temas

Más noticias

Nacional

México debe estar siempre alerta ante cualquier intento de injerencia externa apoyada por conservadores: Sheinbaum

La Redacción -
San Juan de Ulúa, Veracruz. Hoy como ayer los mexicanos estamos llamados a defender la Independencia de México, la justicia, la verdadera democracia y libertad,...
Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Más de 90 taekwondoínes intensifican su preparación rumbo a la Olimpiada Nacional 2026

La Redacción -
En el pabellón "A" de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, más de 90 atletas de taekwondo afinan su preparación con sesiones intensivas de...

Secretaría de Cultura presenta libro infantil bilingüe sobre Luisa Xicohténcatl

La Redacción -
La Secretaría de Cultura del estado presentó “Líder y Guerrera: Luisa Tecuelhuetzin Xicohténcatl”, un libro ilustrado y bilingüe con tiraje de 5 mil ejemplares...

Ayuntamiento de Tlaxcala destaca liderazgo de mujeres con Expo–Feria de Economía y Emprendimiento en los 16 días de activismo

La Redacción -
En seguimiento a los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres, el ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez...

Más noticias

Trump pide considerar espacio aéreo de Venezuela completamente cerrado

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente...

Más de 70 mil muertos en Gaza desde que Israel comenzó su ofensiva

La Jornada -
Gaza, Territorios Palestinos.- Más de 70 mil personas murieron en la Franja de Gaza por la guerra entre Israel y Hamas estallada hace más...

Asume Godoy titularidad de la FGR; ocupan ex colaboradores de García Harfuch 2 áreas centrales

La Jornada -
Al asumir ayer como encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos afirmó que toma el cargo “con...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025