Miércoles, octubre 15, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Ávila: hay 25 personas incorporadas a mecanismos de protección a defensores de DDHH y periodistas

Guadalupe de La Luz Degante

A la fecha, en Tlaxcala 12 personas están incorporadas al Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a través de rondines bitacorados, dispositivo de emergencia o alguna otra medida especial; y otras 13 en el ámbito local.

El titular de la Oficina de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Víctor Manuel Ávila García afirmó que este organismo da seguimiento a cada uno de esos casos.

Recordó que esta institución trabaja como un brazo operativo del Mecanismo Nacional desde el año 2022, cuando inició actividades, y afirmó que también ha otorgado medidas de protección a nivel local, por lo que en este momento hay 13 personas bajo este tipo de cuidado.

De la cifra total de 25, alrededor del 50 por ciento corresponde a periodistas y el resto a defensores de derechos humanos, por lo que aseguró que en este momento la actividad se enfoca primordialmente a la prevención, por lo que se han recorrido 40 de los 60 municipios de la entidad.

Mencionó que esta Oficina brinda capacitación “para sensibilizar a la autoridad” de ese nivel de gobierno en materia de respeto a la libertad de expresión y de la defensa de los derechos humanos, porque aproximadamente 45 por ciento de los casos de agresión es cometidos por esta.

Al inicio de este año había 15 personas incorporadas al mecanismo nacional, pero al corte de agosto se redujo a 12, ya que tres de ellas concluyeron su periodo de protección, precisó el funcionario.

Agregó que hasta agosto pasado había 45 personas dentro del mecanismo nacional y el local, pero ahora  son 25, es decir, “se ha reducido 40 por ciento la conclusión de la protección, lo que significa que no ha habido mayor agresión; en eso se traduce y esperemos que así se mantenga”.

Remarcó que las agresiones denunciadas son cometidas por policías municipales o integrantes de cabildo, pues en el caso de periodistas, obstaculizan su actividad al impedir que entrevisten a la autoridad en turno.

Dijo que ese tipo de actitud “se maneja como una agresión”, al igual que al amenazarles a través de las diferentes redes, sobre todo cuando el servidor público se ha incomodado por publicaciones o notas periodísticas.

“No ha habido en Tlaxcala una agresión mayúscula, física ni fatal, esperemos que así se mantenga; la verdad somos  de los tres estados del país donde hay menor índice de violencia cometida contra periodistas”, sostuvo Ávila García.

