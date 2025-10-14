Avanzan trabajos de la comisión especial que atiende el expediente LXV-SPPJP-01/2025

En sesión de la comisión especial creada por la LXV Legislatura para sustanciar el juicio político correspondiente al expediente parlamentario LXV-SPPJP-01/2025, promovido por el ciudadano Alejandro Flores Xelhuantzi, las y el legislador integrantes del organismo presentaron los oficios que serán girados a las autoridades competentes, con el objetivo de avanzar en las labores legislativas que darán cauce a este procedimiento.

Tras la instalación de la comisión especial el pasado 10 de octubre de la presente anualidad, el diputado David Martínez del Razo y las diputadas Reyna Flor Báez Lozano y Engracia Morales Delgado, presidente y vocales de la comisión, respectivamente, continúan sustanciando la tramitación de este procedimiento de naturaleza jurisdiccional en contra de la presidenta, síndico, secretaria y regidores del ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi.

Las diputadas y el diputado integrantes de la comisión especial actuarán de manera imparcial, siempre apegados a la ley y con pleno respeto al debido proceso, priorizando el interés público y el bienestar de la ciudadanía.