Martes, diciembre 2, 2025
Avanzan en Comisión de Puntos Constitucionales reformas a las leyes de asistencia social, derechos de la niñez y publicación de la ley de personas adultas mayores

La Redacción

En sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, que preside el diputado Jaciel González Herrera, las y los legisladores integrantes aprobaron por unanimidad los Dictámenes correspondientes a tres Iniciativas que plantean actualizar y fortalecer el marco jurídico estatal en materia de protección social, derechos de niñas, niños y adolescentes, así como la creación y operación del nuevo enfoque de atención para personas adultas mayores en Tlaxcala, todas remitidas por la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros con la asistencia del secretario de gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández.

El primer Dictamen desarrolla la propuesta de reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala. El proyecto plantea actualizar conceptos institucionales, reorganizar la integración de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, adecuar denominaciones de dependencias y crear nuevas instancias especializadas, entre ellas las Subprocuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Procuraduría de Protección a Personas Adultas Mayores, a fin de fortalecer los mecanismos de atención y protección inmediata.

El segundo Dictamen corresponde a la expedición de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Tlaxcala. Su contenido tiene por objeto consolidar un marco normativo que garantice la protección integral de este sector mediante la creación de la Procuraduría de Protección a Personas Adultas Mayores, la actualización de la normatividad interna del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y la armonización de las disposiciones aplicables, con el propósito de asegurar su adecuada atención, defensa y ejercicio pleno de derechos.

Finalmente, el tercer Dictamen atiende la propuesta de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala. El planteamiento busca fortalecer la articulación institucional mediante la creación de Subprocuradurías adscritas al Sistema Estatal DIF, las cuales operarán como enlaces de supervisión y apoyo entre la Procuraduría Estatal y las Procuradurías Municipales. Asimismo, redefine y precisa facultades de la Procuraduría Estatal, incorpora perfiles profesionales mínimos para las personas titulares de dichas Subprocuradurías y robustece la participación de autoridades municipales en la emisión y ejecución de medidas urgentes de protección.

Los dictámenes fueron remitidos a las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado para continuar con el debido trámite legislativo.

