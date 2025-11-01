Viernes, octubre 31, 2025
Avanzan ayuntamiento de Tlaxcala y artistas en la creación de los “Murales del Agua”

La Redacción

El ayuntamiento de Tlaxcala avanza en la creación de los “Murales del Agua”, un proyecto artístico y ambiental impulsado por el presidente municipal Alfonso Sánchez García en coordinación con el Gobierno Federal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que da respuesta al convenio firmado con el Gobierno de México para promover la conciencia social sobre el cuidado del vital líquido a través del arte urbano.

Actualmente se encuentran en proceso cuatro murales en distintos puntos de la capital: uno en la avenida Independencia, pasando el primer andador; otro en el segundo andador de la misma zona; un tercero en la calle Quiahuiztlán, en la colonia San Isidro; y el cuarto en el exterior del Estadio Blas “Charro” Carvajal.

Cada obra busca reflejar el compromiso ciudadano con el uso responsable del agua y transformar los espacios públicos en mensajes de educación ambiental.

Como parte de las actividades del programa, que lleva a cabo la Dirección de Cultura del municipio, el próximo 12 de noviembre se llevará a cabo un recorrido con los muralistas, vecinos y personas que donaron las bardas, con el fin de fortalecer la participación social y reconocer el trabajo conjunto entre comunidad y gobierno.

En este proyecto participan los artistas Valeria Álvarez Espejel, Héctor Andrés Valencia Huesca, José Juan Sosa Vargas, Lizeth García Islas y Carmen Margarita Alvarado Muñoz, quienes traducen en sus obras el sentir de la ciudadanía sobre la importancia de preservar este recurso vital.

