Viernes, agosto 22, 2025
NoticiasEducación

Avanza UATx en su misión con el egreso de nuevos profesionistas en Administración y Psicología

La Redacción

Las profesiones deben servir para resolver problemas de nuestro pueblo, por ello, es loable que con su esfuerzo, imaginación creadora, vocación y talento, hoy 35 estudiantes de las licenciaturas en Administración y Psicología concluyan sus estudios profesionales, afirmó el Doctor Serafín Ortiz Ortiz, Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), al presidir la ceremonia de graduación de la generación 2021-2025 de la Unidad Académica Multidisciplinaria campus San Pablo del Monte.

Ante la estructura directiva de la Institución y de la Unidad Académica Multidisciplinaria campus San Pablo del Monte, y de familiares de los graduados, el Rector puntualizó que en la máxima Casa de Estudios del estado imperan las condiciones de organización interna, con disciplina, compromiso, vocación y formación para el trabajo, la enseñanza y el estudio, lo que se refleja en sus procesos de aprendizaje y de autorrealización.

Subrayó que la Universidad lleva sus servicios hasta donde se requiere de la educación superior, por eso cuenta con nueve sedes en el estado, entre unidades académicas multidisciplinarias y facultades. Dijo a los graduados que egresan de una Institución posicionada a nivel nacional e internacional, con un modelo educativo propio que les brindó los conocimientos para enfrentar los retos que impone la globalización.

Por su parte, el Maestro Alberto Gutiérrez Ortiz, Director encargado de la Unidad Académica Multidisciplinaria campus San Pablo del Monte, exhortó a los educandos a obtener en el menor tiempo posible su título para continuar su formación académica en alguno de los programas de posgrado que oferta la UATx, lo cual les proporcionará los conocimientos, habilidades y aptitudes para que puedan insertarse al mercado laboral con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del campo laboral.

Las estudiantes Saraí Potrero y Valeria Rocío Buendía, en representación de los graduados, coincidieron en agradecer a sus docentes los conocimientos y la experiencia compartida con ellos y reconocieron  que a través del Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades y el Seminario de Integración de la Praxis Profesional tuvieron la oportunidad de conocer de cerca la realidad social y las diferentes problemáticas  que vive la población. Reiteraron su compromiso por ejercer con vocación y humanismo su profesión en los sectores que se desempeñen.

En este acto protocolario, las autoridades universitarias entregaron reconocimientos a los alumnos Sonia Ocotitla, Saraí Potrero y Valeria Rocío Buendía, por obtener el mejor promedio de su generación.

