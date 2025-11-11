Avanza Tlaxcala en la consolidación de un modelo de seguridad moderno, cercano y eficiente

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inauguró el Centro de Control y Comando Municipal (C2) número 36 de su administración, en Santa Isabel Xiloxoxtla, consolidando en la entidad un modelo de seguridad moderno, cercano y eficiente.

En su mensaje, la mandataria estatal destacó la importancia del uso de la tecnología para la prevención de los delitos y la coordinación con los municipios, pilares fundamentales para mantener la tranquilidad de las familias tlaxcaltecas.

Por ello, destacó que su gobierno ha invertido como nunca antes en materia de seguridad, con recursos destinados a infraestructura, tecnología, equipamiento policial y capacitación constante.

“Somos el estado que más ha invertido en seguridad de todo el país, aun siendo el más pequeño, […] y lo hemos hecho porque la paz es la base del desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo”, afirmó.

Cuéllar Cisneros agregó que, gracias a esta estrategia integral, Tlaxcala ha reducido el robo de vehículos, con la recuperación de más de 4 mil unidades en los últimos años. Incluso, resaltó la operación de arcos lectores de placas, cámaras con reconocimiento facial y el sistema de chips vehiculares gratuitos, que permiten fortalecer la vigilancia en todo el territorio estatal.

Por su parte, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), Maximino Hernández Pulido, destacó que Tlaxcala es un referente nacional por sus acciones de prevención y fortalecimiento institucional, alineadas con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y adoptada en la entidad por la gobernadora Lorena Cuéllar.

Resaltó que el estado es el único del país con Consejos Municipales de Paz en sus 60 Comunas y con una amplia red de tejedoras de la patria, iniciativas que buscan atender las causas de la violencia desde los hogares y las escuelas. A ello se suman las Ferias de la Paz, que recuperan espacios públicos y fomentan la convivencia comunitaria.

Enfatizó que el fortalecimiento institucional ha sido clave en este avance, al pasar de 100 a 400 operadores en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), y al impulsar la creación de la Unidad Antiextorsión, que operará desde este complejo para proteger a la ciudadanía frente a intentos de fraude telefónico o digital.

“Tlaxcala está a la vanguardia en tecnología y prevención, con una red estatal que une a los municipios y coloca al C5i como ejemplo nacional de innovación en seguridad pública”, expresó el secretario, al reconocer la visión y el respaldo de la gobernadora para consolidar una estrategia efectiva y humana.

Con el C2 de Xiloxoxtla, el gobierno del estado reafirma su compromiso de fortalecer la coordinación con los municipios, garantizar una atención más cercana y oportuna a la ciudadanía, y seguir construyendo un Tlaxcala en paz, con seguridad y bienestar para todas y todos.