Lunes, septiembre 1, 2025
NoticiasEstado

Avanza Tlaxcala en democracia participativa con elección popular de jueces

La Redacción

Este lunes, Tlaxcala da un paso firme hacia la consolidación de la democracia participativa, en virtud de que, por primera vez, jueces y juezas elegidos por voto popular encabezan la renovación del Poder Judicial, marcando el inicio de una nueva etapa en la impartición de justicia.

- Anuncio -

Este hecho representa más que un cambio institucional, ya que es una muestra clara de que la ciudadanía tlaxcalteca construye un sistema judicial más cercano y transparente.

Este momento inédito en Tlaxcala cobra aún mayor relevancia al coincidir con el reconocimiento público que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, destacándola como una mandataria que ha realizado un trabajo excepcional en favor del pueblo de Tlaxcala.

El respaldo presidencial valida los avances logrados en materia de justicia social y bienestar colectivo, posicionando a Tlaxcala como un modelo de gobernanza eficaz, donde las decisiones se traducen en resultados tangibles para la ciudadanía.

- Advertisement -

La gobernadora Lorena Cuéllar destacó la elección popular de jueces y juezas como un parteaguas en la historia democrática de Tlaxcala, al subrayar que la legitimidad que otorga el voto ciudadano implica una responsabilidad mayor para quienes fueron electos, ya que la población confía en que actuarán con integridad y compromiso.

En los últimos años, el estado ha logrado avances significativos en materia de desarrollo social, inclusión y gobernabilidad, lo que ha fortalecido la confianza de la población en sus instituciones.

La elección directa de jueces y juezas, por parte del pueblo tlaxcalteca, no solo fortalece la legitimidad democrática de los tribunales, sino que también abre la puerta a una justicia más sensible a las necesidades de la comunidad.

- Advertisement -

Este modelo permite que quienes imparten justicia lo hagan con un compromiso renovado hacia la imparcialidad y la rendición de cuentas.

El proceso de transición en Tlaxcala se caracterizó por el respeto a la autonomía de poderes, que ha permitido que la renovación del Poder Judicial se dé en un marco de estabilidad y legalidad, proyectando al estado como un referente nacional en cultura democrática.

Todo ello, marca el inicio de una nueva etapa, donde la democracia se vive en el estado y la ciudadanía es protagonista de este cambio sin precedentes.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Insta Xi a defender la justicia y hacer frente a la mentalidad del acoso

La Jornada -
Tianjin. El presidente de China, Xi Jinping, se reunió ayer por separado con su par ruso, Vladimir Putin y el primer ministro indio, Narendra...

Ni el poder ni el dinero, sólo “el servicio al pueblo” guiará a la nueva Corte: Aguilar

La Jornada -
Ciudad de México. Tengan la seguridad que esta es una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  "distinta, diferente a las anteriores. Aquí...

Palestina, acto final del colonialismo blanco

Hermann Bellinghausen -
El desastre humano, ético, ambiental y cultural que atestiguamos en Gaza, a distancia pero en vivo, corona la era del colonialismo y confirma que...

Más noticias

Insta Xi a defender la justicia y hacer frente a la mentalidad del acoso

La Jornada -
Tianjin. El presidente de China, Xi Jinping, se reunió ayer por separado con su par ruso, Vladimir Putin y el primer ministro indio, Narendra...

Ni el poder ni el dinero, sólo “el servicio al pueblo” guiará a la nueva Corte: Aguilar

La Jornada -
Ciudad de México. Tengan la seguridad que esta es una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  "distinta, diferente a las anteriores. Aquí...

Venezuela alista defensa si EU “pone un pie” en su territorio

La Jornada -
Sputnik Caracas. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, afirmó este domingo que su país se prepara para luchar, en el caso de que EU...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025