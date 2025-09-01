Avanza Tlaxcala en democracia participativa con elección popular de jueces

Este lunes, Tlaxcala da un paso firme hacia la consolidación de la democracia participativa, en virtud de que, por primera vez, jueces y juezas elegidos por voto popular encabezan la renovación del Poder Judicial, marcando el inicio de una nueva etapa en la impartición de justicia.

- Anuncio -

Este hecho representa más que un cambio institucional, ya que es una muestra clara de que la ciudadanía tlaxcalteca construye un sistema judicial más cercano y transparente.

Este momento inédito en Tlaxcala cobra aún mayor relevancia al coincidir con el reconocimiento público que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, destacándola como una mandataria que ha realizado un trabajo excepcional en favor del pueblo de Tlaxcala.

El respaldo presidencial valida los avances logrados en materia de justicia social y bienestar colectivo, posicionando a Tlaxcala como un modelo de gobernanza eficaz, donde las decisiones se traducen en resultados tangibles para la ciudadanía.

- Advertisement -

La gobernadora Lorena Cuéllar destacó la elección popular de jueces y juezas como un parteaguas en la historia democrática de Tlaxcala, al subrayar que la legitimidad que otorga el voto ciudadano implica una responsabilidad mayor para quienes fueron electos, ya que la población confía en que actuarán con integridad y compromiso.

En los últimos años, el estado ha logrado avances significativos en materia de desarrollo social, inclusión y gobernabilidad, lo que ha fortalecido la confianza de la población en sus instituciones.

La elección directa de jueces y juezas, por parte del pueblo tlaxcalteca, no solo fortalece la legitimidad democrática de los tribunales, sino que también abre la puerta a una justicia más sensible a las necesidades de la comunidad.

- Advertisement -

Este modelo permite que quienes imparten justicia lo hagan con un compromiso renovado hacia la imparcialidad y la rendición de cuentas.

El proceso de transición en Tlaxcala se caracterizó por el respeto a la autonomía de poderes, que ha permitido que la renovación del Poder Judicial se dé en un marco de estabilidad y legalidad, proyectando al estado como un referente nacional en cultura democrática.

Todo ello, marca el inicio de una nueva etapa, donde la democracia se vive en el estado y la ciudadanía es protagonista de este cambio sin precedentes.