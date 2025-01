Avanza proyecto de Central de Abasto en Huamantla

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros informó que el proyecto de la Central de Abasto en Huamantla avanza de forma favorable, tras la recuperación del inmueble, pues dio inicio la rehabilitación del mismo con una inversión bipartita de 150 millones de pesos entre su administración y la municipal.

- Anuncio -

Al visitar el municipio de Huamantla, la gobernadora recordó que el primer paso para dar comienzo con este proyecto de gran importancia para la región y el campo fue la recuperación del terreno, cuya acción se logró y al contar con las escrituras necesarias inició la construcción el pasado 16 de diciembre.

Cuéllar Cisneros refirió que “pasaban muchas administraciones y no se hacía nada; me llamó mucho la atención que un expresidente municipal de hace muchos años comentó que eso era un sueño y que cada administración siempre decía que iba a recuperar ese espacio, pero no pasaba nada. Hoy ya es un hecho”.

Añadió que dicha obra ha implicado mucha labor; sin embargo, con el trabajo coordinado se ha logrado ejecutar el proyecto en beneficio de los productores de la entidad que podrán ofrecer sus productos en este espacio y así generar crecimiento y desarrollo económico de la región.

- Advertisement -

En su oportunidad, el alcalde Salvador Santos Cedillo explicó que su gobierno invertirá 50 millones de pesos y la administración estatal otorgará el doble para hacer un total de 150 millones de pesos para la obra que beneficiará el comercio, el transporte y el campo.

“Hemos trabajado de la mano; la gobernadora ha estado al pendiente de Huamantla ahora con la nueva Central de Abasto, que ya está en construcción, ya era necesaria una inversión de esa índole para nuestro municipio y era necesario que la zona oriente contara con esa infraestructura”, afirmó.

Santos Cedillo detalló que el ayuntamiento y diversos sectores de la comunidad han sostenido diferentes mesas de diálogo para garantizar el funcionamiento de la Central de Abastos del municipio.