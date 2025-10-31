Jueves, octubre 30, 2025
Avanza la Comisión de Finanzas y Fiscalización en dictaminación del último bloque de Leyes de Ingresos Municipales

La Redacción

La Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, que preside el diputado Bladimir Zainos Flores, sesionó en el Salón Blanco para analizar y dictaminar acerca de las Leyes de Ingresos correspondientes a quince municipios de Tlaxcala. El propósito de este ejercicio legislativo es otorgar certeza jurídico-financiera a los ayuntamientos, con criterios socioeconómicos orientados a un desarrollo equitativo y sustentable en la administración de sus ingresos.

Durante la sesión, las y los legisladores integrantes de la Comisión verificaron que las Leyes de Ingresos se apegaran a los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia y proporcionalidad, conforme a lo establecido en los artículos 5 y 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como en el artículo 85 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Los municipios cuyos ordenamientos fueron dictaminados son: Apizaco, Santa Ana Chiautempan, Huamantla, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Nativitas, Papalotla de Xicohténcatl, San Pablo del Monte, Santa Cruz Nopalucan, Teolocholco, Tetla de la Solidaridad, Tetlatlahuca, Tlaxcala, Xaloztoc, Santa Isabel Xiloxoxtla y Zacatelco.

El diputado Zainos Flores destacó que el análisis y dictamen de estas leyes se realizó en coordinación con diversas autoridades municipales, con el objetivo de evitar la creación de nuevos impuestos y garantizar finanzas públicas responsables. Tras su aprobación unánime, los dictámenes seguirán el proceso legislativo correspondiente.

