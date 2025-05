Avanza estrategia para frenar el consumo de tabaco y vapeadores: Coeprist

La titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist), Mónica Yazmín Jiménez Gutiérrez, explicó que la estrategia para frenar el consumo de tabaco y vapeadores en el estado ha avanzado considerablemente, gracias a un marco legal más estricto y operativos constantes.

- Anuncio -

“La ley ha ido cambiando. Al inicio había espacios para fumadores, luego ya no y ahora está prohibido fumar en todo lo que sea paso”, señaló Jiménez Gutiérrez, en entrevista, refiriéndose a calles, parques y, sobre todo, a establecimientos públicos.

Indicó que actualmente no puede haber áreas para fumar dentro de los establecimientos. “La norma marca que tiene que estar completamente alejado del establecimiento y que no debe ser paso para nada. Los estacionamientos, por ejemplo, no pueden ser usados para fumar”, señaló.

Desde que asumió la dirección de la Coeprist, los operativos se han centrado en detectar humo de tabaco en espacios públicos, logrando una mejora visible. “Cada vez vemos con gusto que ya no hay ‘señas’ de humo de tabaco en la mayoría de los establecimientos”, afirmó.

- Advertisement -

Aunque ocasionalmente se encuentran colillas, la comisionada subrayó que tanto el consumo como la venta del tabaco se han reducido notablemente en Tlaxcala, en gran parte por la aplicación rigurosa de la ley.

Respecto a la venta de cigarros sueltos, reconoció que es un problema frecuente, pero aclaró que no es competencia directa de Coeprist. “Todo lo que es ambulante le corresponde a las presidencias municipales”, explicó.

Sin embargo, donde sí están actuando con fuerza es en el tema de los vapeadores. “Estamos yendo a todas las tiendas que los vendan, los estamos asegurando y suspendiendo. Invitamos a la población a que ya no los vendan”, advirtió.

- Advertisement -

La venta y consumo de vapeadores está prohibida, y la Coeprist está enfocando esfuerzos importantes en este frente. “La indicación de nuestra presidenta es prohibirlos completamente, tanto la venta como el consumo”, recalcó.

Además de los operativos, la Coeprist ha emprendido acciones coordinadas con el sector educativo para prevenir el uso de vapeadores entre los jóvenes, quienes suelen estar más expuestos a este producto como una primera sustancia adictiva.

“El año pasado hicimos un proyecto que se llamaba ‘Jaque al vape’, que fue muy bien visto por los chicos. Ahorita estamos en coordinación con la SEPE para volver a hacerlo”, informó.

En cuanto al impacto en menores de edad, Jiménez Gutiérrez explicó que los vapeadores representan un riesgo mayor que el tabaco convencional por sus efectos a corto plazo. “Los vapeadores tienen muchas sustancias que hacen más daño a los pulmones a corto plazo”.

En contraste, mencionó que aunque el tabaco también daña gravemente la salud, sus efectos suelen aparecer a más largo plazo. No obstante, ambos productos son considerados peligrosos y deben ser combatidos con igual firmeza.

Por último, señaló que la Coeprist seguirá reforzando las inspecciones, clausuras y campañas informativas en todo el estado para reducir estos riesgos. “Seguiremos con los operativos y las campañas de concientización. Lo importante es que la población sepa que estas acciones no son castigo, sino prevención para evitar consecuencias graves a futuro”.

Te puede interesar: Afirma titular de SEPE que el conflicto del ITST debe resolverse en el ámbito laboral.