Miércoles, noviembre 5, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Avanza el programa de bacheo en la capital con atención en la colonia San Isidro

La Redacción

El gobierno municipal de Tlaxcala, encabezado por Alfonso Sánchez García, continúa con acciones de mejora urbana a través del Programa Permanente de Bacheo y en esta ocasión atendió el bulevar Ocotelulco y en la Prolongación Porfirio Díaz, en la colonia San Isidro.

- Anuncio -

En cumplimiento a la instrucción del presidente municipal y en atención directa a los reportes ciudadanos y a las gestiones de la delegada Arely González Pérez, personal de la Dirección de Obras Públicas realizó estos trabajos en arterias con mayor flujo vehicular en la capital. Con estas labores, se busca agilizar el tránsito y contribuir a una imagen urbana más ordenada.

A través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, este programa de bacheo forma parte de una estrategia integral que incluye reparación de banquetas, nivelación de adoquines, colocación de rejillas pluviales y otras acciones encaminadas a revitalizar espacios públicos y mejorar la movilidad tanto peatonal como vehicular en distintos puntos de la ciudad.

De esta manera, el ayuntamiento de Tlaxcala mantiene un trabajo permanente en favor de la ciudadanía, al fortalecer cada día la infraestructura urbana y consolidar así una ciudad más limpia y segura.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Ambientalistas marchan en contra del proyecto Ciudad de la Juventud en la capital

Dania Corona Muñoz -
Activistas y ambientalistas marcharon por la ciudad capital y se manifestaron este miércoles frente al Congreso local y Palacio de Gobierno, a fin de...

Crece el conflicto en el Tecnológico de Tehuacán; alumnos cierran autopista ante falta de respuesta

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Por segunda ocasión en esta semana alumnos del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) tomaron la caseta de cobro de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca como parte...

Los últimos rastros de la activista María Mendoza fueron en Cholula hace un mes, pero aún no hay una línea de investigación definida: colectivo

Isaí Pérez Guarneros -
Las últimas referencias sobre María Mendoza Lucas, activista trans y promotora cultural originaria de Oaxaca, datan de finales de agosto e inicios de septiembre,...

Más noticias

EU realiza ensayo con misil balístico nuclear desarmado

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. Estados Unidos realizó un vuelo de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman III, desarmado, informó este miércoles la base de...

Cae ‘El Dany’, uno de los más buscados por el FBI; fue detenido en Culiacán

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. En Culiacán, Sinaloa, elementos de seguridad federales detuvieron este miércoles a Daniel Silvestre Manjarrez, alias “El Dany”,...

Tras revés electoral, Trump señala que EU debe elegir entre el “comunismo y el sentido común”

La Jornada -
Afp Miami. Estados Unidos se enfrenta a una elección entre "comunismo y sentido común", declaró este miércoles el presidente Donald Trump en una convención empresarial, al...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025