Avanza el programa de bacheo en la capital con atención en la colonia San Isidro

El gobierno municipal de Tlaxcala, encabezado por Alfonso Sánchez García, continúa con acciones de mejora urbana a través del Programa Permanente de Bacheo y en esta ocasión atendió el bulevar Ocotelulco y en la Prolongación Porfirio Díaz, en la colonia San Isidro.

En cumplimiento a la instrucción del presidente municipal y en atención directa a los reportes ciudadanos y a las gestiones de la delegada Arely González Pérez, personal de la Dirección de Obras Públicas realizó estos trabajos en arterias con mayor flujo vehicular en la capital. Con estas labores, se busca agilizar el tránsito y contribuir a una imagen urbana más ordenada.

A través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, este programa de bacheo forma parte de una estrategia integral que incluye reparación de banquetas, nivelación de adoquines, colocación de rejillas pluviales y otras acciones encaminadas a revitalizar espacios públicos y mejorar la movilidad tanto peatonal como vehicular en distintos puntos de la ciudad.

De esta manera, el ayuntamiento de Tlaxcala mantiene un trabajo permanente en favor de la ciudadanía, al fortalecer cada día la infraestructura urbana y consolidar así una ciudad más limpia y segura.