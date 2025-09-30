Avanza diálogo entre el ayuntamiento de Tlaxcala y habitantes de Ocotlán

Con el objetivo de construir acuerdos y mantener la gobernabilidad en un marco de respeto, el gobierno municipal de Tlaxcala, representado por el secretario del Ayuntamiento, Víctor Hugo Gutiérrez Morales, y habitantes de la comunidad de Ocotlán, encabezados por Víctor Garrido Lechuga, acordaron instalar, este martes 30 de septiembre, una mesa de diálogo con la participación de autoridades municipales, estatales y federales.

Esta reunión tendrá el propósito de analizar y dar seguimiento a los planteamientos expuestos por la ciudadanía, respecto de la operación de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ocotlán (Capao).

En un primer gesto de apertura, y tras evaluar las solicitudes presentadas, el Ayuntamiento accedió a retirar los sellos de suspensión colocados en las oficinas administrativas de la Capao, con lo cual queda sin efecto el acta preventiva levantada el pasado viernes para resguardar los bienes del organismo.

El secretario del Ayuntamiento subrayó que el interés del gobierno capitalino es privilegiar el entendimiento: “Lo que queremos es que no haya ningún tipo de confrontación, sino que se mantenga un diálogo permanente, con la certeza de que el servicio de agua continuará como lo requiere la población y en apego a las indicaciones del presidente municipal, Alfonso Sánchez García”.

El acuerdo fue recibido positivamente por los habitantes de la comunidad, quienes manifestaron su disposición por participar en la mesa de diálogo, en la que estarán presentes autoridades de los tres niveles de gobierno y ocho representantes, cuatro de la comisión de agua y cuatro de la comunidad, y cuya sede será la Secretaría de Gobernación Federal, que en este diálogo estuvo representada por Manuel Guzmán.