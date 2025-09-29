Avanza cumplimiento del acuerdo 92 de la presidenta Sheinbaum para el rescate del Zahuapan

Con la entrega oficial de los predios a las empresas constructoras y supervisoras, el gobierno del estado dio inicio formal a los trabajos de construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en la comunidad de Tecomalucan y la cabecera municipal de Tlaxco, obras estratégicas que contribuirán al saneamiento del río Zahuapan.

El Comisionado Estatal de Agua y Saneamiento, Israel Tobón Solano, junto con Pedro Albornoz Góngora, representante de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Tlaxcala, y funcionarios federales, atestiguaron la entrega de los terrenos que responden al cumplimiento del acuerdo 92 instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, que establece la prioridad del saneamiento del Zahuapan como política pública nacional.

Tobón Solano detalló que la administración estatal proyecta para 2026, 11 nuevos proyectos de infraestructura hídrica orientados al saneamiento del río que contarán con el respaldo del gobierno de México, con el objetivo de reducir la contaminación y garantizar mejores condiciones ambientales para las comunidades aledañas al afluente.

Destacó, además, que el gobierno del estado ha aportado su propio esfuerzo financiero, con una inversión cercana a los 180 millones de pesos para 2025, destinada a fortalecer el saneamiento del Zahuapan y a impulsar nuevas obras en beneficio de las comunidades.

“Este es apenas el inicio de un trabajo de largo aliento. Así como fue un sueño, hoy tenemos la responsabilidad de hacerlo realidad, con hechos concretos, más proyectos y más inversiones que aseguren un río limpio y un futuro sustentable para Tlaxcala”, afirmó.

La gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros destacó que este esfuerzo refleja el compromiso del estado con la protección del medio ambiente y la salud de la población.

“La entrega de estos predios es el comienzo de una nueva etapa en el rescate del río Zahuapan. Estamos trabajando de la mano con el gobierno de México y con las autoridades locales para garantizar que Tlaxcala tenga un futuro más limpio, más sano y sustentable. Este es un compromiso con nuestra gente y con las próximas generaciones”, abundó.

Con estas acciones, el gobierno del estado reafirma su determinación de recuperar y proteger el río Zahuapan, impulsando proyectos que atienden de raíz el problema de la contaminación y consolidan una cultura de responsabilidad ambiental compartida.