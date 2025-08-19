Lunes, agosto 18, 2025
Avanza Congreso del estado en la revisión de cuentas públicas 2024

La Redacción

La Comisión de Finanzas y Fiscalización, presidida por el diputado Bladimir Zainos Flores, llevó a cabo una sesión de trabajo en el Salón Blanco del Congreso del Estado de Tlaxcala, en la que se dictaminaron 63 cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2024.

Durante la sesión, las y los legisladores integrantes de la Comisión revisaron y dictaminaron las cuentas de 29 municipios, correspondientes a los periodos comprendidos del 1 de julio al 30 de agosto de 2024 y del 31 de agosto al 31 de diciembre del mismo año. Asimismo, se atendieron las cuentas públicas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el objetivo de garantizar un análisis responsable del uso de los recursos públicos.

Estos dictámenes se elaboraron en estricto cumplimiento de los lineamientos aplicables al ejercicio fiscal 2024 y continuarán con el procedimiento legislativo establecido en el Pleno del Congreso para su respectiva votación.

