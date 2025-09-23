Lunes, septiembre 22, 2025
Avanza compromiso presidencial para sanear el río Zahuapan con proyectos 2025–2026

La Redacción

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la presentación de las acciones de saneamiento y restauración 2025 y la proyección de los trabajos 2026 del Compromiso Presidencial 92, estrategia nacional que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para devolver vida a los ríos más contaminados del país, entre ellos el Atoyac–Zahuapan.

Desde el municipio de Tlaxco, Cuéllar Cisneros afirmó que el saneamiento del río es un tema de salud pública que debe atenderse desde la raíz, con inversiones sin precedentes que han sido posibles gracias al respaldo del gobierno de México.

“Tan solo en la segunda etapa estamos hablando de más de mil millones de pesos, una inversión que difícilmente hubiera podido realizar solo el gobierno del estado”, expresó.

La mandataria destacó que los proyectos incluyen nuevas plantas de tratamiento, colectores y parques lineales, además de campañas de limpieza que ya han retirado más de 4 mil 700 toneladas de residuos. Subrayó que este esfuerzo busca devolverle al río su pureza, garantizar un ambiente sano y recuperar un patrimonio natural que forma parte de la memoria colectiva de los tlaxcaltecas.

Cuéllar Cisneros destacó que Tlaxcala ya cuenta con referentes nacionales en materia ambiental, como el Parque Ecológico Federico Silva y la planta intermunicipal de San Hipólito Chimalpa, cuyo modelo será replicado en otras partes del país.

“Hoy Tlaxcala es ejemplo nacional y este esfuerzo conjunto nos permitirá que el Zahuapan vuelva a ser un río de vida y no de contaminación”, concluyó.

En tanto, el comisionado presidencial para la Restauración de la Cuenca del Río Atoyac, Alejandro Isauro Martínez Orozco, explicó que desde marzo de 2025 se han recorrido y diagnosticado los tramos críticos del río para frenar descargas clandestinas y avanzar en la limpieza de riberas. Precisó que en Tepetitla ya se rehabilitaron 9 kilómetros y que en Tlaxco se entubarán 14 kilómetros de caudal para dirigirlo a la planta de tratamiento que se encuentra en proceso de reingeniería.

Martínez Orozco detalló que este año se construirán tres plantas adicionales y colectores en Atlangatepec, mientras que para 2026 se prevé edificar más de 20 humedales y 30 sistemas locales de tratamiento, lo que permitirá captar más de 190 descargas residuales.

“La inversión de 346 millones de pesos garantizará 30 kilómetros de recorrido del Zahuapan en condiciones óptimas, además de la restauración de 4 kilómetros de riveras y la reforestación de 669 hectáreas en coordinación con la Comisión Nacional Forestal.

Explicó que de cara a 2026, ya se tienen aprobados cinco proyectos ejecutivos por parte de Comisión Nacional del Agua (Conagua), con un monto cercano a mil 170 millones de pesos, que beneficiarán a municipios como Apizaco, Domingo Arenas y Yauhquemehcan, donde se contempla la restauración de la cascada de Atlihuetzía.

Por su parte, el comisionado estatal del Agua y Saneamiento, Javier Israel Tobón Solano reconoció que el saneamiento del río Zahuapan dejó de ser un proyecto lejano para convertirse en una realidad gracias al liderazgo de la gobernadora Lorena Cuéllar y al acompañamiento federal.

Agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por distinguir a Tlaxcala como modelo nacional en la restauración de ríos y resaltó la participación de ejidatarios, productores e ingenieros forestales que han cuidado la cuenca durante generaciones.

Tobón Solano informó que a través del programa Proagua se invierten 24.6 millones de pesos, de los cuales 18 millones corresponden a recursos federales. Destacó que la planta de Tlatempan, cuya construcción avanza de manera significativa, representa una inversión de 129.8 millones de pesos, mientras que en Tlaxco se demolió y retiró en tiempo récord la antigua planta, lo que permitirá dar paso a nueva infraestructura.

Añadió que la CEAS destina anualmente 167.5 millones de pesos y reconoció la participación municipal, ya que Tlaxco invertirá 14.3 millones y Atlangatepec 3.2 millones de su Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun). Finalmente, resaltó que en Xicohtzinco se trabaja con la Agencia Española de Cooperación en un proyecto que alcanzará los 450 millones de pesos.

Con estas acciones, Tlaxcala avanza hacia un modelo nacional de gestión ambiental y reafirma el compromiso de devolver al Zahuapan su carácter de río limpio y lleno de vida.

Previamente, la presidenta municipal de Tlaxco, Diana Torrejón Rodríguez reconoció a la gobernadora Lorena Cuéllar por encabezar estos esfuerzos y subrayó que sin su visión y compromiso ambiental no hubiera sido posible concretar estas acciones, al tiempo que refrendó la disposición del municipio de sumarse a los proyectos federales y estatales.

A nombre de los ejidatarios, Juan Carlos Caballero Cervantes, productor forestal, destacó que la recuperación del río Zahuapan ha sido posible gracias a la participación de productores, ejidatarios y la sociedad en general, quienes han trabajado para conservar esta zona que concentran más de 20 manantiales que dan vida al río Zahuapan.

Al evento asistieron autoridades estatales y federales, presidentas municipales de la región, así como representantes ejidales.

