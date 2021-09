Avances cristalizados

La Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN hace historia con la importante resolución de declarar inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y pronunciarse por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.

Este avance sustancial, como bien lo ha expresado el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, es un logro colectivo de mujeres de todas las edades y desde todos los espacios, a lo largo del tiempo y en toda la geografía nacional que hemos aportado nuestro granito de arena para lograr el reconocimiento de todos nuestros derechos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos; también, como lo expresó el ministro, es un homenaje a todas las mujeres y niñas que han muerto a causa de los abortos clandestinos y es un acto de justicia para todas las mujeres que han perdido su libertad a causa de la criminalización del aborto.

La resolución de la SCJN también es una llamada de atención a las “buenas conciencias” que fungen como legisladoras y legisladores y funcionarias y funcionarios públicos que deben entender de una vez por todas que sus criterios personales, sus creencias religiosas y sus códigos morales no pueden nunca más anteponerse a los derechos humanos de las mujeres y niñas.

En ese sentido, las y los diputados del Congreso del estado de Tlaxcala deben darle el carácter de urgente y obvia resolución a las reformas al marco jurídico estatal para dejar de criminalizar el aborto. Es una tarea impostergable donde no caben ya excusas ni pretextos de ninguna índole, sobre todo con una conformación de mayoría de mujeres que se supone abanderan ideales progresistas.

Además, las diputadas mal no harían en utilizar un lenguaje incluyente, un lenguaje que nos nombre a las mujeres y a ellas como nuestras representantes, por ejemplo, en su página oficial, porque no sólo hay diputados o acaso no les importa que sean invisibilizadas, cosa que resultaría profundamente grave cuando ellas han llegado al poder gracias a la lucha por la paridad de las mexicanas. Desde esas “sutilezas” se forjan historias y se logran transformaciones sociales.