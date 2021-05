Ávalos: Construiré el tianguis de Tlaxcala para todos los comerciantes de la entidad

Con el llamado a evitar que Tlaxcala sea secuestrado, la candidata al gobierno del estado por la coalición Unidos por Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca se comprometió a construir y poner en operación un gran tianguis en Tlaxcala que albergue a todos aquellos comerciantes que acuden a otros sitios como San Martín Texmelucan, Puebla, a vender sus productos.

En un acto celebrado en la Loma Xicohténcatl de la ciudad capital, en el que el ex secretario de Salud y ex diputado federal, Julián Velázquez Llorente anunció su adhesión y respaldo a este proyecto, Ávalos Zempoalteca sostuvo que ya es tiempo que los comerciantes de la entidad tengan su propio espacio, en condiciones adecuadas que les evite enfrentar problemas de tránsito e inseguridad.

“Me vengo a comprometer con los comerciantes de Tlaxcala, a eso vengo; recibo a todos los comerciantes de Tlaxcala que van al tianguis de San Martín Texmelucan y les digo que es momento de que Tlaxcala tenga su propio tianguis, que los recursos que generen se quede en la entidad; me vengo a comprometer con ustedes, vamos a generar las condiciones y mecanismos necesarios para ubicar un buen espacio y proyecto que permita tener ese tianguis que Tlaxcala tienen derecho y se haga realidad, porque las cosas van a ser mejores”, dijo.

Abundó: “Su amiga se compromete con los tianguistas de Tlaxcala para crear nuestro propio tianguis… y cuando yo doy mi palabra y me comprometo, cumplo, esa es mi fortaleza, porque en política hay que tener palabra y hay que cumplir acuerdos, y yo en 39 años he cumplido mi palabra y los acuerdos, por eso estoy aquí pidiendo esta oportunidad”.

Tras la adhesión de Velázquez Llorente, quien en su discurso aseguro que Anabell Ávalos será la futura gobernadora de Tlaxcala, porque es sensible y conoce los temas de salud, la candidata de Unidos por Tlaxcala aprovechó para reiterar que, en este proyecto, todos los días hay adhesiones, mismas que le han permitido ya “estar arriba de las preferencias electorales”.

“En un mes hemos hecho trabajo conjunto, lo que nos ha llevado a crecer y qué creen, ya estamos arriba de las preferencias electorales, pero el día de hoy, este evento es determinante para mí, quiero pedirles la gran oportunidad de creer en mí, ofrezco 39 años de servicio a la gente, porque nunca me he servido de la gente”.

Por ello, los llamó “a convencer a la familia, trabajadores, a los vecinos de que el mejor proyecto está aquí en Unidos por Tlaxcala, porque Tlaxcala no merece división y polarización… en este proyecto todos tenemos la obligación de defender a México y a Tlaxcala, no vamos a permitir que quieran acabarse al país o que quieran venir a secuestrar a Tlaxcala, porque hoy ya no hay muchos programas”.

En la reunión estuvieron presentes, Alfredo Álvarez Castro, Delegado de la Federación de comerciantes colonos y campesinos de Tlaxcala; Alfredo Barrera Ramírez, Dirigente de la Federación de comerciantes colonos y campesinos de Tlaxcala; Francisco González Vera, Secretario General de la Federación Nacional Independiente de Trabajadores de Industria y Servicios; Raúl Valencia Martínez, Dirigente Estatal de la Federación Nacional Independiente de Trabajadores de Industria y Servicios; José Rosalío Ramos Montiel, Delegado Sindical en el estado de la sección 25 y Selene Moreno Medel, integrante de la organización Luis Donaldo Colosio.