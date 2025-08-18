Ávalos exige anular elección de ministros de la Corte; está plagada de ilegalidades

La senadora de la República por el PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca demandó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anule la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que el proceso estuvo plagado de irregularidades y se convirtió en un “desaseo electoral” que favoreció abiertamente al gobierno de la República.

En conferencia de prensa en la sede estatal de su partido, la legisladora afirmó que respalda el proyecto de resolución impulsado por el magistrado Reyes Mondragón, quien planteó la nulidad de los comicios judiciales del pasado 1 de junio, tras documentar diversas prácticas ilegales como el uso del acordeón electoral.

“La elección fue ilegal, con una participación bajísima y con claros signos de fraude. No se puede legitimar un proceso que atenta contra la democracia y contra la independencia del Poder Judicial”, advirtió.

Ávalos Zempoalteca sostuvo que la imposición de ministros mediante mecanismos cuestionables forma parte de la estrategia de Morena para garantizarse control en todos los órganos del Estado.

“Hoy tienen el Ejecutivo, el Legislativo, el INE, y buscan capturar al Judicial. Es un riesgo enorme, porque se fractura el equilibrio de poderes y se allana el camino a un régimen autoritario”, señaló.

La legisladora insistió en que la elección judicial debe ser anulada para evitar que los nuevos ministros actúen bajo sospecha, ya que “no podemos confiar en decisiones que nazcan de un proceso viciado. Lo que se vivió fue un verdadero atropello a la legalidad en nuestro país”.

Por eso exijo que el TEPJF resuelva conforme a derecho y mande un mensaje claro de que en México todavía existen instituciones que defienden la democracia”, expresó.

Por otra parte, la priista cuestionó al gobierno del estado por el caso denunciado recientemente por un interno del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco, quien reveló actos de corrupción, privilegios indebidos y presuntas salidas nocturnas de reos para delinquir.

“Es un asunto gravísimo. Hasta hace cuatro años en Tlaxcala no veíamos estas prácticas en los penales. Hoy parece que vivimos la realidad de Tamaulipas, Guerrero o Sinaloa. No puede ser que desde los Ceresos se organicen actos ilegales y que las autoridades guarden silencio”, recriminó.

Ávalos Zempolteca exigió la intervención inmediata de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la rendición de cuentas del Ejecutivo local.

“Los derechos humanos de los internos deben ser salvaguardados, no pisoteados. Lo que queremos es una explicación clara. No cuesta nada decir la verdad, pero el gobierno guarda silencio cómplice”, fustigó.

Finalmente, la senadora aseguró que continuará denunciando lo que calificó como intentos de Morena por instaurar un régimen autoritario no solo en la entidad sino el país, por lo que “no nos van a callar. Seguiremos levantando la voz en el Senado y en Tlaxcala, porque lo que está en juego es la democracia, la justicia y la seguridad de las y los ciudadanos”.