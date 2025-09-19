Avalan diputados nombramiento de secretario técnico en Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología

En sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del estado, el diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, presidente de este organismo, y el diputado Jaciel González Herrera, vocal de la misma, avalaron el nombramiento de Raúl Pluma Ríos como secretario técnico.

- Anuncio -

Durante la sesión se dio lectura a la semblanza del perfil propuesto, tras lo cual los integrantes de la Comisión aprobaron por unanimidad la designación. Raúl Pluma Ríos asume el cargo en relevo de Luis Daniel Sánchez Aquiáhuac, con la encomienda de iniciar cabalmente sus funciones constitucionales, convencionales, legales y reglamentarias en la materia.