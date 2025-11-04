Avalan diputados distribución de 27.5 mdp de ingresos excedentes entre los tres poderes del estado

El pleno del Congreso local aprobó la distribución de 27 millones 548 mil 752.08 pesos, correspondientes a los ingresos excedentes obtenidos durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025, derivados de una mayor captación de recursos federales y estatales.

De acuerdo con el dictamen aprobado por la LXV Legislatura, los recursos se asignarán entre los tres poderes del Estado, conforme a lo dispuesto por el artículo 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que ordena la redistribución trimestral de los excedentes y su liquidación dentro del mes siguiente a la autorización legislativa.

La distribución quedó establecida de la siguiente manera: Poder Ejecutivo, 25 millones 672 mil 290.83 pesos; Judicial, 977 mil 531.99 y Legislativo, 898 mil 929.26 pesos.

El dictamen señala que, a pesar de una disminución nacional en la Recaudación Federal Participable del orden de 29 mil 795 millones de pesos (–2.5 por ciento en el periodo julio–septiembre), Tlaxcala logró mantener estabilidad financiera gracias al comportamiento positivo de los ingresos propios y al flujo regular de las participaciones federales.

El ajuste fue validado también por el Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria (CPCH) en su sesión del 24 de octubre, que determinó los montos finales para los municipios y el Estado conforme a los criterios de la Ley de Coordinación Fiscal y la metodología aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Entre los fondos que presentaron mejor desempeño se encuentran el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y el Fondo de Compensación, aunque se registró una caída de 57 millones 409 mil 676 pesos en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a gasolinas y diésel, compensada por un incremento de 28 millones 908 mil 762 pesos en ingresos propios.

Según el informe financiero, el Estado proyectó una captación de 3 mil 347 millones 575 mil 398 pesos, pero al cierre del trimestre registró 3 mil 368 millones 657 mil 739 pesos, lo que generó el excedente que ahora se redistribuye.

El decreto aprobado instruye a la Secretaría de Finanzas a transferir los recursos en una sola exhibición, observando los principios de disciplina financiera, transparencia y rendición de cuentas previstos en la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios.