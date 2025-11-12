Martes, noviembre 11, 2025
Avala LXV Legislatura armonización constitucional en materia de acceso a la información

La Redacción

En el desarrollo de la Vigésima Sesión Ordinaria del Congreso del Estado de Tlaxcala, las diputadas y diputados integrantes de la LXV Legislatura aprobaron por unanimidad de votos la Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene como propósito armonizar el texto de la Constitución local con las disposiciones en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La propuesta fue presentada por la ciudadana Lorena Cuéllar Cisneros, en su carácter de Gobernadora del Estado de Tlaxcala, asistida por el ciudadano Luis Antonio Ramírez Hernández, Secretario de Gobierno.

El dictamen de esta Iniciativa, presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos que preside el diputado Jaciel González Herrera, tiene como objetivo armonizar el texto constitucional local con la finalidad de homologar las competencias para conocer y resolver los asuntos en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como en la protección de datos personales. Asimismo, se reconoce al Instituto Nacional Electoral (INE) la competencia sobre la información relativa a los partidos políticos y al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la que corresponde a las organizaciones sindicales de trabajadores al servicio del Estado.

La Comisión dictaminadora estimó que la Iniciativa es congruente con lo dispuesto en el Decreto Constitucional, ya que su objetivo es materializar la simplificación administrativa, evitar la duplicidad de funciones y preservar la armonía del marco jurídico local en la materia, promoviendo una coordinación efectiva entre los distintos órdenes de gobierno, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.

Tras su aprobación en el Pleno, se instruyó la remisión del Decreto al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, estableciéndose que entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

