Avala ITE proyecto de presupuesto por 140.6 mdp para 2026; representa incremento de casi 9 por ciento comparativamente con el de 2025

Sin ninguna objeción por parte de partidos políticos, por unanimidad de votos el pleno del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) aprobó el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026, por un monto de 140 millones 609 mil 447 pesos, que significarían un incremento de casi 9.1 por ciento, respecto de su gasto para este 2025.

Esta cantidad será distribuida entre el financiamiento público a partidos políticos, actividades ordinarias de este órgano y la preparación del proceso electoral local 2026–2027, en el que se renovará la gubernatura, los 60 ayuntamientos, las diputaciones, presidencias de comunidad y magistraturas del Poder Judicial.

En sesión ordinaria, sin lectura ni discusión al proyecto de acuerdo ITE-CG 81/2025, ni a los anexos respectivos, las y los consejeros electorales emitieron su voto a favor, al puntualizar que se tomaron en cuenta los recursos humanos, materiales, programas y partidas presupuestales

necesarias, “atendiendo las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria para el año 2026, priorizando con ello el cumplimiento a las atribuciones y fines del Instituto, así como para garantizar las prerrogativas de financiamiento público para los Partidos Políticos”.

Por tanto, avalaron que los 140.6 millones de pesos se distribuirán entre las actividades del ITE, por un importe de 60 millones 447 mil 517 pesos, y las prerrogativas de los 11 partidos políticos con registro estatal, las cuales ascienden a 80 millones 161 mil 930 pesos, en conjunto, de los cuales 77 millones 827 mil 117 pesos corresponden a actividades ordinarias y los restantes dos millones 334 mil 813 pesos a actividades específicas (educación, capacitación socioeconómica y política y tareas editoriales).

Emmanuel Ávila González, presidente del Consejo Local del ITE, precisó la parte del proyecto correspondiente al cálculo de las prerrogativas a partidos políticos para actividades ordinarias, las cuales se determinaron al multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral (un millón 58 mil 282, con corte al 31 de julio pasado) por el 65 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Según el acuerdo, el 30 por ciento de la cantidad que resulte se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70 por ciento se repartirá con base en el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados de mayoría relativa inmediata anterior.

De ser aprobada esta propuesta por el Congreso local, el partido oficialista Morena recibiría un financiamiento público de alrededor de 15 millones 17 mil 102 pesos; el del Trabajo (PT), 10 millones 499 mil 99 pesos y Movimiento Ciudadano (MC), ocho millones 667 mil 464 pesos.

Mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), siete millones 275 mil 373 pesos; Acción Nacional (PAN), siete millones 244 mil 381 pesos; Alianza Ciudadana (PAC), seis millones 408 mil 913 pesos; Verde Ecologista de México (PVEM), seis millones 42 mil 997 pesos; Fuerza por México Tlaxcala, cinco millones 121 mil 440 pesos; el de la Revolución Democrática Tlaxcala, cinco millones 144 mil 889 pesos,

Nueva Alianza Tlaxcala, cuatro millones 510 mil 49 pesos, y Redes Sociales Progresistas Tlaxcala, cuatro millones 230 mil 220 pesos.

En tanto, el ITE programó un ejercicio de aproximadamente 46 millones 286 mil 126 pesos para el Capítulo 1000, que incluye salarios; seis millones 537 mil 284 pesos para el 2000; seis millones 277 mil 952 pesos para el 3000; 80 millones 232 mil 126 pesos para el 4000, donde está integrado el financiamiento a partidos, y un millón 275 mil 959 pesos para el 5000.

Una vez aprobado este acuerdo, se ordenó la resimisión de esta documentación a la titularidad del Poder Ejecutivo local, a través de la Secretaría de Finanzas y la Coordinación General de Planeación, para que sea integrado al proyecto del Decreto de Presupuesto del Estado 2026, con copia al Congreso del estado.

A la sesión, nada más asistieron las represetanciones de tres de los 11 partidos políticos con registro ante este órgano, la del Movimiento de Regeneración Nacional, la de Redes Sociales Progresistas Tlaxcala y la de Fuerza por México Tlaxcala. Los restantes serán notificados a través de la Secretaría Ejecutiva del ITE.