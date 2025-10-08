Miércoles, octubre 8, 2025
Avala Comisión de Puntos Constitucionales reformas para proteger a trabajadores de la educación

La Redacción

Las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, que preside el diputado Jaciel González Herrera, aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el cual se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con el propósito de brindar protección a favor de trabajadores de la educación frente a actos de violencia.

De acuerdo con el dictamen aprobado, la propuesta legislativa plantea adicionar los artículos 216 Bis, 231 Ter y 237 Quater al Código Penal local, estas disposiciones reconocen tipos penales cuyo propósito es el de proteger la dignidad y prestigio, así como, establecer agravantes para los delitos de homicidio y lesiones cometidos en contra de personas trabajadoras de la educación en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

La Comisión dictaminadora consideró que la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza Tlaxcala, contribuye a revalorar la función docente y a promover entornos escolares seguros, pues al reconocer en la legislación penal, se consagran los principios que prevé el artículo 3o. de la Constitución Política Federal, de esta forma, el proceso educativo podrá realizarse con dignidad, seguridad e integridad para todos los participantes.

Tras la aprobación del Dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, González Herrera indicó que este Proyecto de Decreto continuará con el debido proceso legislativo, remitiéndose a la Presidencia de la Mesa Directiva para ser enlistado en el orden del día de la sesión correspondiente para su aprobación por el Pleno de la LXV Legislatura.

