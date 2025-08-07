Jueves, agosto 7, 2025
Autorizan legisladores distribuir los recursos excedentes del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025

La Redacción

Las diputadas y los diputados integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del estado de Tlaxcala aprobaron por unanimidad la distribución de los recursos excedentes correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025, con base en las facultades conferidas por el artículo 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Esta propuesta fue presentada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández y el secretario de Finanzas, David Álvarez Ochoa.

El diputado Bladimir Zainos Flores, presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, sometió a consideración del pleno el dictamen con proyecto de decreto por el que se establece la distribución proporcional de dichos recursos, de acuerdo con los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos del estado para el ejercicio fiscal 2025. El reparto aprobado contempla un 3.26 por ciento para el Poder Legislativo, 3.54 por ciento para el Poder Judicial y 93.18 por ciento para el Poder Ejecutivo.

De esta manera, las y los legisladores avalaron que los recursos excedentes se distribuyan de la siguiente forma: 10 millones 061 mil 484.78 pesos para el Poder Legislativo; 10 millones 941 mil 265.01 pesos para el Poder Judicial y 287 millones 343 mil 370.01 para el Poder Ejecutivo.

Zainos Flores precisó que dichos recursos deberán aplicarse con estricto apego al artículo 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y su ejercicio deberá reflejarse en la cuenta pública correspondiente al presente ejercicio fiscal.

El decreto fue aprobado de manera unánime y remitido a la titular del Poder Ejecutivo. Entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del gobierno del estado de Tlaxcala, momento a partir del cual los recursos serán transferidos o retenidos, en una sola exhibición, a través de la Secretaría de Finanzas.

