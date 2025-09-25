Autoriza Congreso enajenación vehicular de los ayuntamientos de Tlaxcala y Zacualpan

El pleno del Congreso local autorizó la desincorporación y el ejercicio de actos de dominio respecto de diversas unidades vehiculares que integran el patrimonio de los municipios de Tlaxcala y San Jerónimo Zacualpan, mediante los dictámenes con proyecto de acuerdo correspondientes, presentados por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos que preside el diputado Jaciel González Herrera; en los mismos se describe la respectiva autorización de 51 unidades al ayuntamiento de Tlaxcala y de nueve unidades al ayuntamiento de San Jerónimo Zacualpan, resultado de acreditar diversos elementos exigidos por la ley.
Para el caso del ayuntamiento de Tlaxcala, la solicitud fue presentada por el presidente y la síndica municipal, quienes manifestaron que las 51 unidades ya no resultan funcionales para la administración; de esta forma, en cumplimiento a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, el cabildo avaló la desincorporación de estas unidades con el propósito de destinar los recursos obtenidos a la adquisición de vehículos que fortalezcan los servicios municipales.
Respecto al ayuntamiento de San Jerónimo Zacualpan, la petición fue firmada por la presidenta municipal y el síndico, quienes solicitaron la autorización para desincorporar y enajenar nueve vehículos oficiales. En respaldo a su planteamiento, acreditaron que las unidades ya no resultan útiles para las tareas municipales.
La Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, previo análisis y valoración de las documentales presentadas, así como de la inspección de cada unidad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, consideró procedentes ambas solicitudes al tratarse de bienes que presentan avanzado deterioro y que han cumplido su vida útil implicando altos costos de reparación, por lo que han dejado de ser útiles para la prestación de servicios públicos.
Finalmente, los proyectos de acuerdo fueron aprobados por unanimidad, por lo que se instruyó notificar a las autoridades solicitantes y a la persona titular del Órgano de Fiscalización Superior, a efecto de que se dé cumplimiento a lo mandatado por el Congreso del estado.