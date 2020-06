Autoritarismo pandémico

Es un falso dilema suponer que el control de los contagios por Covid 19 se resuelve con medidas autoritarias o con la voluntad de la ciudadanía para implementar medidas preventivas promovidas por el sector salud nacional. Para los gobiernos democráticos no hay dilema, así lo ha hecho el gobierno de México; en cambio, la tentación autoritaria ha sido la respuesta de algunas entidades federativas y sus municipios, el caso de Jalisco y el gobernador Enrique Alfaro demuestra con toda claridad quien ocupa medidas de represión y que consecuencias provocan. El gobernador no conforme con endeudar a esa entidad con varios miles de millones de pesos para supuestamente contener la pandemia, motivó el uso de la violencia policial para, según él, tener control social de los jaliscienses.

Independientemente de las averiguaciones sobre el caso del homicidio cometido contra Giovanni López, es un hecho que éste es el resultado de la acción deliberada de reprimir a quienes no obedezcan las resoluciones del gobierno de Enrique Alfaro, que encontró en la presidencia municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos y en la policía de ese ayuntamiento sus mejores reproductores.

La tentación autoritaria ha estado presente desde que el Covid–19 llegó a México, las oposiciones al gobierno, llámese partidos políticos, medios de comunicación y gobiernos estatales emanados de institutos políticos distintos a Morena y sus aliados, han promovido que la única forma de mitigar la propagación del virus es a través del uso de la fuerza pública, acompañada de decretos como estados de sitio, privación del libre tránsito y medidas de privación de la libertad en caso de no sujetarse a los ordenamientos del gobierno en turno. De forma sistemática estas oposiciones le han exigido al gobierno de AMLO aumentar el nivel de las medidas mucho más allá de la Jornada Nacional de Sana Distancia o el cierre de actividades esenciales, siguiendo los ejemplos de Italia, España, Francia y, por supuesto, China, países que en sus intentos de frenar la propagación de la pandemia ocuparon medidas autoritarias con mediano éxito, pues salvo China, ninguno de ellos pudo frenar los contagios y el número de fallecidos, aunque hay otras explicaciones que permiten comprender el contexto europeo. Lo que demostraron esas acciones es que es sumamente sencillo traspasar la línea de un régimen democrático a uno autoritario, es cuestión de frotarse las manos.

De ese tamaño fue y es la presión de los gobiernos opositores en México para acabar con la propagación, ocupar la frase porfirista, pan o palo, en Jalisco se decidió por el palo, con el aplauso de los partidos y gobiernos del PAN, PRI, PRD e independiente de Nuevo León, quienes han usado a Enrique Alfaro como uno de sus mejores golpeadores, ante la ausencia de materia gris en sus cabezas. Por eso no es casual la impunidad con la que actuaron los grupos policiacos porque en el fondo tenían permiso para arremeter contra la población desobediente. Ya sabemos hasta donde ocuparon la violencia.

Si traspasar la línea entre democracia y autoritarismo es sencillo, también lo es desmarcarse del problema, eso fue lo que precisamente intenta el gobernador de las empresas fantasmas que según él dotarían de las milagrosas pruebas rápidas para detectar el coronavirus, endeudó a su entidad y éstas nunca llegaron. Lo primero que hizo Enrique Alfaro ante las manifestaciones realizadas en Casa Jalisco, en el centro de la ciudad de Guadalajara, fue reprimir a los manifestantes, seguido de responsabilizar al presidente de México por las expresiones de repudio de miles de jaliscienses que exigen su renuncia, aunque como todo grillo de segundo pelo, horas después ofreció disculpas por su exabrupto.

Pero no es la primera vez que el gobernador Enrique Alfaro arremete contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en realidad ha sido una forma sistemática de ejercer el poder de ese político de Movimiento Ciudadano, con la supuesta idea de liderar a la fragmentada oposición, una y otra vez sale al ruedo a criticar sin fundamento al gobierno de México. Como era de esperarse ante el homicidio doloso cometido en su entidad, Enrique Alfaro intentó desviar la atención pública sobre la exigencia de justicia por la muerte atroz cometida en la persona de Giovanni López, pero no le resultó, quedó como lo que es, un gobernador autoritario.

En ese sentido, los opositores por consigna ya estarán contentos, pues las prácticas autoritarias que exigían al gobierno de AMLO, ya fueron implementadas con éxito por uno de sus principales golpeadores, quizás ahora sí los gobiernos de Michoacán, Guanajuato, Campeche y Nuevo León, entre otros, decidan terminar con la simulación democrática de sus gobiernos y sacar el autoritarismo que llevan dentro, a darle con palo a la población que dicen gobernar; ese es el regreso autoritario y corrupto que añoran los opositores al gobierno de México, entre ellos el propio Héctor Aguilar Camín.

Entre tanto, José Narro, ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud, fue pieza clave en el desmantelamiento del sistema de salud, punto… y en ese mismo tono, la forma y fondo que ocupó Héctor Aguilar Camín, para referirse al presidente, es entendible, sus expresiones reflejan que cuando el hambre aprieta y se pierden reflectores, no hay más lenguaje que decir estupideces. Ver para creer.