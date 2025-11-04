Martes, noviembre 4, 2025
Autoridades educativas inauguran el 3er. Congreso NUMET, “Encuentros Regionales 2025”

La Redacción

La Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE–USET) inauguró el Tercer Congreso NUMET, “Encuentros Regionales 2025” que se llevará a cabo los días 4, 7, 11, 14, 18 y 27 de noviembre en diferentes instituciones de educación superior del estado.

Las sedes estarán distribuidas en las regiones norte, oriente, poniente, centro–norte, centro sur y sur de la entidad, con actividades en el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco (ITST), la Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT), la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), el Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA) y la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx).

Durante el acto protocolario, realizado en el ITST, la jefa del Departamento de Formación Continua para Docentes, Adriana Carro Olvera, en  representación del titular de la SEPE–USET, Homero Meneses Hernández, destacó que este Congreso se consolida como uno de los espacios académicos más importantes de Tlaxcala, al promover el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), y la proyección del Nuevo Modelo Educativo Tlaxcalteca (NUMET), en beneficio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Durante su intervención, la directora del ITST, Luz Vera Díaz, destacó el apoyo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros a la educación y al desarrollo social, a través de proyectos que alientan a los docentes y alumnos que fortalecen al sector.

El Congreso está dirigido a jefes de sector, supervisores, asesores técnicos pedagógicos, directivos y docentes de los niveles de educación básica, media superior y superior, en sus distintas modalidades, tanto de instituciones públicas como privadas.

Como parte de las actividades, se celebró la Conferencia Magistral “Mujeres Zapatistas en la Revolución”, a cargo de Claudia Morales Escobar, además de diversas ponencias y talleres en torno a temas como Humanismo Mexicano, Aprendizaje STEM, Entornos de Aprendizaje Seguros e Incluyentes, Educación Inter y Multicultural, Estudios de Género e Inteligencia Artificial en la Educación, entre otros.

Asimismo, se presentaron actividades relacionadas con la naturaleza y la sustentabilidad, como “La importancia y cualidades de las plantas medicinales”, “Propagación de plantas” y el taller “Elaboración de bombas de vida”. También se llevó a cabo la Expo-Ciencias EMS y ES, donde estudiantes expusieron proyectos de divulgación científica.

La jornada contempló el espacio cultural con la presentación del Ballet Kali Bafa, con el propósito de preservar y difundir las tradiciones culturales a través de la danza.

Carro Olvera detalló que el programa general contempla nueve Conferencias Magistrales, 900 Ponencias, 12 Talleres, la Tercera Olimpiada STEM “Conectando Territorios”, el Tercer Encuentro Académico del Programa Nacional de Inglés (Proni), el Tercer Encuentro de Educación Ambiental y Bienestar Animal, Juventudes Forjando una Nueva Historia, la Expo Ciencias EMS y ES, la Tercera Feria Estatal del Libro con 25 presentaciones, y la 43ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil con 20 carteles, además de actividades culturales en cada sede.

