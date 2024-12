Autoridades educativas clausuraron las actividades del 2do. Congreso NUMET

El segundo Congreso NUMET, “Diálogos para la Transformación Educativa”, cerró con éxito los trabajos realizados el 2 y 3 de diciembre dirigidos a la comunidad educativa, en especial a docentes, con el objetivo de reforzar sus conocimientos y preparación en beneficio de los alumnos tlaxcaltecas.

- Anuncio -

El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado y de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (SEPE–USET), Homero Meneses Hernández clausuró las actividades en las que se dieron cita miles de docentes de educación básica, media superior y superior, alumnos, investigadores, padres de familia y público en general.

Las acciones incluyeron 122 ponencias, 39 experiencias exitosas de aprendizaje, 60 presentaciones de libros, 33 talleres y 15 carteles.

El secretario de Educación destacó la aceptación y compromiso que mostraron los participantes en el desarrollo de los talleres, foros de discusión, conferencias magistrales, Olimpiadas STEM, la feria de libro, ponencias y actividades culturales realizadas durante los dos días de trabajo.

- Advertisement -

Resaltó que 2do. Congreso NUMET fue un espacio de encuentro, debate y reflexión, y que dependerá de la opinión de los docentes tlaxcaltecas si se realiza una tercera edición o no, ya que se inició una encuesta para ese fin.

“El compromiso con la gobernadora Lorena Cuéllar fue organizar dos Congresos, este es el último, si es que la evaluación así lo señala, tengo entendido que hoy se levantaron una serie de encuestas de la Secretaría de la Función Pública, probablemente haya otras que habrán de levantar en las escuelas y la gobernadora habrá de tomar una decisión, ella qué quiere saber, si para ustedes es de utilidad o no, si creen que vale la pena o no, si creen que es pertinente o no, ustedes decidirán”, comentó.

Meneses Hernández resaltó que este encuentro también fue un foro de crítica y aportaciones del magisterio tlaxcalteca.

- Advertisement -

“Sean críticos, participativos y exigentes, que para eso nosotros queremos servir al pueblo. Ojalá este Congreso haya sido de utilidad, ojalá haya dejado alguna reflexión y podamos perdurar como magisterio reflexivo, participativo, cada vez más informado y, por tanto, cada vez más exigentes, estoy muy agradecido con su participación”, concluyó.