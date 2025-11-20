Autoridades de 22 ayuntamientos mantienen a funcionarios sin cumplir con los requisitos para el cargo

Debido a que por lo menos 22 ayuntamientos incumplen con la normatividad en la designación como funcionarios municipales a personas que incumplen con los requisitos legales para el cargo, el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del estado, Bladimir Zainos Flores propuso exhortar a las Comunas para que en la contratación de tesoreros municipales, directores de obras públicas y titulares del Órgano Interno de Control se apeguen a los requisitos de ley.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, el legislador mencionó que de acuerdo al reporte del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), actualizado al 28 de octubre de 2025, algunas designaciones no cumplen con los requisitos o tienen algún impedimento legal para desempeñar el cargo.

En esa situación se encuentran los directores de obra pública de los ayuntamientos de Atlangatepec, El Carmen Tequexquitla, Huamantla, San Jerónimo Zacualpan, San José Teacalco, San Pablo del Monte, Santa Ana Nopalucan, Santa Apolonia Teacalco, Santa Catarina Ayometla, Santa Cruz Quilehtla, Teolocholco, Tepetitla, Terrenate y Zitlaltepec.

Además de los tesoreros de las Comunas de Acuamanala, El Carmen Tequexquitla, Españita, Lázaro Cárdenas, San Damián Texoloc, Santa Ana Nopalucan, Santa Apolonia Teacalco y Teolocholco.

Así como los titulares del Órgano Interno de Control de los ayuntamientos de Apetatitlán, Benito Juárez, La Magdalena Tlaltelulco, Santa Ana Nopalucan, Terrenate y Zacatelco.

Por ese motivo, Zainos Flores se pronunció por exhortar a los alcaldes para que los nombramientos de los citados funcionarios sea en estricto apego a lo establecido en la ley, pues al elaborarse las cuentas públicas y realizarse las obras, así como la vigilancia para evitar actos de corrupción, sean realizadas por las personas a quienes la ley les otorga el perfil y la capacidad profesional para ello.

Lo anterior a efecto de que tanto la autoridad fiscalizadora como el Poder Legislativo puedan considerar correctamente elaboradas y presentadas las cuentas públicas municipales, por estar sustentadas por profesionales que cumplen cabalmente con los requisitos de la Ley Municipal en su designación y ejercicio del cargo.

A más de un año que entraron en funciones las actuales administraciones municipales, por enésima ocasión, el legislador exhortó a los alcaldes que registran un retraso en la designación de sus titulares a que revisen la normatividad, pues sus tesoreros, directores de obras públicas y titular del Órgano Interno de Control, deben contar con el perfil y la capacidad profesional, a efecto de que cumplan eficaz y eficientemente con sus cargos.

De acuerdo al artículo 73 de la Ley Municipal para el estado de Tlaxcala establece que el tesorero municipal contará con título y cédula profesional en el área de las ciencias económico-administrativas y con experiencia comprobada mínima de tres años en la materia, para atender los asuntos relativos a la hacienda pública.

Ese mismo ordenamiento, pero en su artículo 74, prevé que el director de obras públicas deberá contar con título y cédula profesional en el área de la construcción y tener experiencia comprobada mínima de tres años en la materia, será responsable de la planeación, presupuestación y ejecución de las obras públicas autorizadas por el Ayuntamiento y vigilará las obras públicas subrogadas.