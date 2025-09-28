Autoridades conmemoran el CCIV aniversario de la consumación de la Independencia

Autoridades de los tres niveles de gobierno encabezaron la ceremonia oficial por el 204 aniversario de la consumación de la Independencia de México, acontecimiento histórico que marcó la entrada triunfal del Ejército Trigarante a la Ciudad de México en 1821.

El acto protocolario se llevó a cabo en el Patio Central de Palacio de Gobierno, donde representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como mandos militares y autoridades municipales, refrendaron el compromiso de preservar los valores de libertad, justicia y soberanía.

En representación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el secretario de Educación Pública del estado, Homero Meneses Hernández destacó que la Independencia no fue obra de un solo día ni de una sola persona, sino una causa colectiva que sigue vigente.

“Como lo expresó Morelos en los Sentimientos de la Nación, la causa de la patria es la causa de todos. La Independencia se defiende todos los días, en el corazón de cada mexicano”, subrayó.

Meneses Hernández recordó que este año también se conmemoran los 500 años de la fundación hispánica de Tlaxcala, efeméride que —dijo— reafirma el papel histórico del estado en la construcción de México.

“Sin Tlaxcala no hay México. Nuestra historia demuestra que solo los hijos del pueblo han salvado al pueblo”, afirmó.

Durante su intervención, el funcionario señaló que el reto actual es conquistar una independencia democrática, entendida como la separación entre el poder económico y el poder político, y la erradicación de las desigualdades que aún persisten.

“Las nuevas batallas son por la educación pública, por nuestra identidad como tlaxcaltecas y por una economía que impulse el desarrollo de todas y todos”, puntualizó.

Al evento asistieron la presidenta del Poder Judicial, Fanny Margarita Amador Montes, y la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Maribel León Cruz; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Raúl Martínez González; el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García; el representante del secretario de Gobierno, Víctor Manuel Ávila García; y Julio Cervantes Sánchez, en representación de la 23 Zona Militar.