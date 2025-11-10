Autoridades comprometen acciones para prevenir delitos patrimoniales

La Dirección de Notarías y Registros Públicos de la Secretaría de Gobierno (Segob) y la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Tlaxcala (UIPET), signaron un convenio de colaboración que busca proteger el patrimonio de las familias a través de adecuadas prácticas notariales.
Con este instrumento, se fortalecerá la protección de actos notariales ante actividades que pudieran ser vulnerables en materia fiscal.
El director de las Notarías y Registros Públicos, Jeremy Martín Rocha Domínguez explicó que dicho convenio facilitará el intercambio de información para supervisar, analizar y prevenir actividades vulnerables que afecten los actos notariales.
De este modo, desde las Notarías Públicas de Tlaxcala se podrían prevenir y evitar actividades constitutivas de un delito y en consecuencia promover buenas prácticas, fortaleciendo las responsabilidades en la fe notarial.
Por su parte, Neri Toshiro León Sauza, titular de la UIPET, reconoció que el convenio firmado entre ambas instituciones permitirá las condiciones legales para desarrollar investigaciones que salvaguarden los derechos y el patrimonio de las y los tlaxcaltecas.
Asimismo, los trabajos conjuntos entre la Dirección de Notarías y la UIPET forman parte de un grupo de acciones interinstitucionales para prevenir la comisión de delitos patrimoniales y lavado de dinero.
Este convenio se alinea con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; además, compromete al gobierno de Tlaxcala a cumplir con los estándares nacionales e internacionales respecto de la fe pública.