Ausencias de la transformación son aquellos objetos que están presentes pero que no son tomados en cuenta porque la cultura se produce y reproduce de forma hegemónica. Lo que el canon no reconoce no existe.

La monocultura del saber y del rigor del saber. Los únicos criterios de verdad son los de la cultura dominante y aunque se refieran a la herencia indígena, lo cierto es que ambas se confrontan y se rechazan asumiendo que solo la española es verdadera.

La historia tiene sentido y dirección únicos. Es la concepción de la linealidad del tiempo. Lo que determina el rumbo de la civilización, el progreso o el desarrollo. Tlaxcala se concibe como una sociedad tradicional, cuando mucho en proceso de desarrollo.

La clasificación social que consiste en la distribución de la población en jerarquías, entre las más importantes la racial y la sexual. A las mujeres y a los indígenas se les observa bajo la forma de una inferioridad natural insuperable.

La lógica de la producción de la escala dominante de lo universal y de lo global. Lo que hace que lo local se encuentre y parezca incapaz de construir alternativas creíbles frente a un mundo dominado por lo global.

El criterio que subyace a todo el proyecto es la productividad, el objetivo es el crecimiento económico, de ahí la importancia de hacer dinero. De los que son claro ejemplo muchos de los funcionarios públicos de la nueva administración.

En su narrativa están presentes los indígenas, las mujeres, la diversidad sexual, la diferencia, pero en esencia se encuentran ausentes en la definición de un proyecto en el que el desarrollo no tiene que ver más que con el fortalecimiento del sistema económico y político.

Asumirse como súbditos puede ser un futuro de la transformación.