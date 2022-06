Aún protegen los derechos de asesinos, a una década de la tipificación del feminicidio: CMU

A 10 años de la tipificación del delito de feminicidio en el estado, “se siguen protegiendo los derechos de los feminicidas y no se contempla la reparación del daño a la familia”, aseveró Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU).

Recalcó que es preocupante que hasta ahora, en la reciente visita a Tlaxcala de la activista Irinea Buendía, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia, se comprometieran a la aplicación de la sentencia Mariana Lima Buendía.

Recordó que esta resolución fue emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el año 2015 y en 2016 se difundió para dar a conocer que todo asesinato cometido con violencia contra una mujer debe ser investigado desde un inicio como feminicidio, “pero en el estado no han dado respuesta”

Es por eso que al comienzo del gobierno actual –indicó-, el CMU fue muy claro en establecer que uno de los pendientes urgentes de atender era el de la aplicación de esta sentencia para que las indagaciones se realicen de manera debida.

”El protocolo no ha sido adecuado ni suficiente, no ha permitido acreditar este delito; se ve con preocupación que Tlaxcala es uno de los estados con mayor nivel de impunidad” y en donde las autoridades siguen con actitudes de cerrazón.

Tampoco se muestra interés de especialización a las y los servidores públicos, aún hay muchas trabas que se mantienen desde las instituciones; la Unidad Especializada para la Investigación de Feminicidios “pareciera que sigue sin operar”, anotó.

“Prevalece con una pasividad bastante visible, lo cual no permite la indagación adecuada, no vemos acciones de prevención y acompañamiento a las familias, ni de trabajo coordinado entre las dependencias, prácticamente las dejan solas, no las acompañan estratégica, psicológica ni jurídicamente”, asentó.

Lamentó que los familiares tengan que pagar por un abogado o abogada particular “para que las investigaciones se efectúen de manera adecuada y sensible”; además, “hay instituciones como la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que nunca ha tenido un posicionamiento a favor de las víctimas … no favorece; a este nivel el problema es grave”.

Pero en el caso de la sociedad –añadió-, poco a poco se ha sensibilizado y cada vez demanda más que los asesinatos se investiguen como feminicidios, ya conoce que las mujeres tenemos este derecho y ya exige a las autoridades. Reiteró que desde la tipificación de este delito el avance en procuración e impartición de justicia es poco.