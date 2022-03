Aún prevalece una gran desigualdad porque las mujeres no ganan cargos de elección: expertas

Pese a los avances en reformas legales realizadas “a regañadientes”, aún prevalece una gran desigualdad en participación de las mujeres en política, porque “no están ganando” cargos, por lo que el reto es pasar de ser fuerza numérica a serlo en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones, coincidieron expertas en la materia.

Durante el foro “Mujer, futuro y política”, convocado por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), las especialistas hicieron un llamado a las mujeres a involucrarse en este ámbito pero también a…

Elizabeth Piedras Martínez, presidenta del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), presentó el libro electrónico “La participación política de las mujeres tlaxcaltecas en el proceso electoral ordinario 2021”.

- Anuncio -

Repasó que en las elecciones del año pasado se renovaron 795 autoridades, la gubernatura, 25 diputaciones, 470 integrantes de ayuntamientos, incluidas las 60 presidencias municipales, 60 sindicaturas y 350 regidurías; así como 299 presidencias de comunidad. A estos cargos se postularon 19 mil 160 candidaturas.

De esa totalidad, nueve mil 989 correspondieron a mujeres, es decir, 50 por ciento. Se registraron siete aspirantes a la gubernatura, seis mujeres y un hombre; 632 para diputaciones, 12 mil 902 para conformar ayuntamientos y cinco mil 619 para presidencias de comunidad. En la contienda del año pasado participaron 15 partidos políticos y Tlaxcala obtuvo a nivel nacional el primer lugar de votación en las urnas, con 65.6 por ciento, lo cual refleja una competitividad electoral, remarcó.

“Por eso la relevancia de la postulación y participación” de la población femenina en el proceso comicial; sin embargo reafirmó que es más difícil acceder a la titularidad de la presidencia de comunidad, de ahí que este es un tema a resolver.

Pero –agregó- en términos de hechos concretos la pregunta es cuáles fueron los resultados de las pasadas elecciones, respecto de la participación política de las mujeres y el acceso a cargos públicos renovados en la entidad. Acentuó que Tlaxcala cuenta con la segunda gobernadora mujer, con un Congreso local paritario integrado por 13 diputadas, equivalente a 52 por ciento de la totalidad.

- Anuncio -

Asimismo, con nueve presidentas municipales que apenas representan 15 por ciento de un total de 60 de esos cuerpos de gobierno; 51 síndicas que son 85 por ciento de estos espacios; 165 regidoras, cifra que significa 47 por ciento de esta figura y solo 55 presidentas de comunidad, esto es, únicamente 18 por ciento.

“Estos números implican sin duda un avance, sin embargo, no es suficiente en el acceso a los espacios de poder y toma de decisiones para las tlaxcaltecas, sobre todo para dos nominaciones en las que aún son minoría.

Por ello, Piedras Martínez instó al auditorio, conformado mayoritariamente por mujeres militantes del PAN, a no tener miedo de decirse a participar, a resistir y a persistir, pese a dificultades, pues aún están a buen tiempo de prepararse con apoyo de su partido y dirigencia, para ser candidatas en los comicios de 2024.

Dijo que no hay pretextos, pero que depende también de perder el miedo y a tener confianza a una misma, “es la clave; lo digo por experiencia propia”. Aunque, subrayó que la población femenina debe votar por mujeres y realzó que los partidos tienen la gran responsabilidad de prevenir al interior violencia política de género y evitar que los procesos internos de selección de candidaturas sean injustos, “hay una gran tarea por hacer”.

Con este contexto, la consejera presidenta del ITE enfatizó que el desafío es pasar de ser una fuerza numérica a una fuerza en el acceso a los cargos de elección de cargos de elección popular, pues su papel es de suma relevancia, ya que las mujeres inciden en visibilizar desigualdades, discriminación, exclusión y violencias.

Refirió que todavía hay comunidades donde las costumbres no permiten la participación de este sector en la vida pública y política,” esto significa un reto porque implica un cambio cultural; entonces es necesario transformar la forma de pensar y los paradigmas, ya no se puede concebir una verdadera democracia sin ellas en estos ámbitos”; aunque aún existen desigualdades estructurales que deben desaparecer.

Sobre este panorama, Emelia Higueras Zamora, investigadora del Colegio de Tlaxcala (Coltlax), quien disertó el tema “Participación de las mujeres en política y el combate a la violencia política en razón de género”, aseveró que en la entidad las reformas electorales ha sido de forma paulatina y a regañadientes.

Por tanto –subrayó- el estado no fue promotor de la igualdad de los derechos de la mujer, sino que no le quedaba de otra y tenía que cumplir con la ley, a diferencia de otros que sí fueron innovadores y sus legislaturas lo hicieron.

Al mostrar el comparativo de cifras de candidatas en el proceso electoral y de las que fueron electas, resaltó que la disparidad “es impresionante”, porque si bien es importante la participación en las contiendas, “esta es la realidad, sigue habiendo una gran desigualdad; a pesar de que se postulan más mujeres, siguen sin ganar el cargo, ahí es donde hay un problema grandísimo”, en el caso de voto constitucional.

Añadió que para revertir estas estadísticas aún desfavorables para la población femenina, es necesario cambiar generaciones y estructuras en las instituciones, lo cual no se logra de un día para otro; “no es nada más echarle ganas y aventarse porque sigue sin ganar el cargo”.

Puntualizó que a nivel municipal ha habido un avance significativo, sobre todo en sindicaturas y regidurías, pero que en el caso de presidencias la tendencia no es a la alza como se esperaría en función del mejoramiento de las leyes.

“¿Qué hacen los partidos políticos?, la ley los obliga a tener programas de capacitación para las mujeres, pero cuando uno ve los datos y el presupuesto que les asignan para ello, tres por ciento de sus prerrogativas, algo no está cuadrando, porque no creo que se trate de dinero” porque no se refleja en los resultados electorales, destacó la académica.